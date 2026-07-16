El Jaguar Rescue Center abre sus puertas a los espectadores en este nuevo documental que muestra el día a día de sus trabajadores en plena selva de Costa Rica.

A partir de hoy, Rescue Center ya ha abierto sus puertas en Flooxer y atresplayer. El documental cuenta con diez episodios en los que se mostrará la labor de los profesionales del centro de Costa Rica, dedicados al rescate, cuidado, rehabilitación y posterior reinserción de los animales salvajes que habitan en la selva.

A lo largo de la serie, los espectadores acompañarán al equipo veterinario en su trabajo diario, enfrentándose a casos de gran complejidad y siguiendo de cerca la evolución de cada paciente.

Así es el primer capítulo de Rescue Center

En el primer episodio de Rescue Center, que ya está disponible en abierto en Flooxer, conoceremos historias tan impactantes como la de Mononoke, un oso perezoso que necesita recuperarse de una lesión en el brazo.

También veremos llegar a Orlando, una ardilla que debe someterse a una restauración dental. Y podremos conocer la historia de Becca, un pequeño mono rescatado tras haber sufrido una descarga eléctrica junto a su madre y cómo recupera el apetito.

Rescue center abre sus puertas para encargarse de estos y otros animales, como unas crías de colibrí, un ocelote y de Coral, una tortuga marina.

Ya disponible el segundo programa en atresplayer

Además, también está disponible en preestreno exclusivo el segundo capítulo y adelantarte a la emisión en abierto de Flooxer. Lo puedes ver ya en atresplayer.

Y no te olvides, cada jueves un nuevo episodio disponible. ¡No te pierdas ni uno!