Ve en preestreno en atresplayer los capítulos de En tierra lejana: Alya y Cihan luchan por seguir juntos frente a Sadakat y los conflictos en Mardin.

Si no puedes esperar para descubrir cómo continúa la historia de Alya y Cihan, puedes adelantarte a la emisión de En tierra lejana en Antena 3. La exitosa ficción turca protagonizada por Sinem Ünsal y Ozan Akbaba ofrece en atresplayer la posibilidad de ver un nuevo capítulo en preestreno cada semana, antes de su llegada a la televisión.

La serie continúa conquistando a los espectadores con sus emisiones de los lunes y martes en Antena 3. La relación entre Alya y Cihan atraviesa un momento decisivo: sus sentimientos son fuertes, pero todavía tienen que enfrentarse a numerosos obstáculos. Sadakat y los conflictos que rodean a la familia Albora siguen amenazando su futuro juntos.

Si quieres saber qué sucederá entre los protagonistas, atresplayer te permite disfrutar de un nuevo capítulo en preestreno cada semana de En tierra lejana. Además, la plataforma ofrece diferentes opciones para seguir la ficción y no perderte ningún detalle de la historia.

Cómo ver los capítulos de En tierra lejana en atresplayer

Las series turcas destacan por la larga duración de sus capítulos prolongándose en numerosas producciones hasta las dos horas de metraje. A la hora de emitir en televisión, en ocasiones, hay que ajustar los tiempos es habitual que sus capítulos originales se dividan y adapten a los tiempo del espacio televisivo, por ello atresplayer te ofrece varias formas de disfrutar de esta telenovela:

1. Capítulos completos

Es la opción ideal si quieres ver En tierra lejana tal y como fue concebida originalmente. Aquí puedes disfrutar de los episodios completos, con su duración original, que ronda las dos horas. Además, esta modalidad permite adelantarte a la emisión de Antena 3 gracias a los capítulos disponibles en preestreno.

2. Capítulos emitidos en televisión

Si sigues la serie en Antena 3 y te has perdido algún episodio, puedes recuperarlo desde esta opción. Solo tienes que seleccionar la fecha de emisión para volver a ver el capítulo.

Hay que tener en cuenta que estos episodios están adaptados a la duración de la emisión televisiva, por lo que no siempre coinciden con los capítulos originales de la ficción turca.

3. Emitido en TV (U7D)

Esta alternativa permite recuperar los contenidos emitidos en televisión durante los últimos siete días. Puedes acceder a lo que se ha emitido en una fecha concreta e incluso buscar una determinada franja horaria si solo te has perdido una parte del capítulo.

Eso sí, esta opción tiene una disponibilidad limitada: los contenidos permanecen accesibles durante una semana, hasta la llegada de la emisión del siguiente episodio.

De qué trata En tierra lejana

Si todavía no has descubierto esta ficción turca, ahora puedes comenzar a verla desde el primer capítulo en atresplayer. Protagonizada por Sinem Ünsal y Ozan Akbaba, En tierra lejana ha conseguido traspasar fronteras y también ha logrado reconocimiento internacional. La producción ha estado recientemente nominada a mejor telenovela en la 54.ª edición de los Premios Emmy Internacional, aunque finalmente el galardón fue para Leyla.

La historia comienza cuando Alya Albora (Sinem Ünsal) viaja desde Canadá hasta Mardin, en Turquía, acompañada de su hijo, Deniz Cihan, y de un amigo de la familia, İzzet. Su objetivo es cumplir la última voluntad de su difunto marido, Boran: enterrarlo en su tierra natal.

Alya apenas conoce a la familia de su esposo y su intención es regresar a Canadá con su hijo después del funeral. Sin embargo, pronto descubre que abandonar Mardin no será tan sencillo como imaginaba.

La familia Albora, que da nombre a la región, está rodeada de antiguos enemigos, rencores y disputas marcadas por la venganza y la ambición. Cihan Albora (Ozan Akbaba), hermano de Boran y máximo responsable del clan, está decidido a proteger a los suyos. Para conseguirlo, debe enfrentarse tanto a su tío Ecmel, con quien mantiene una profunda enemistad, como a la poderosa familia Baybars.

A todo ello se suma la muerte de Boran y la decisión de la familia de no permitir que Deniz Cihan abandone el entorno familiar. Alya se encuentra así atrapada en una situación que nunca habría imaginado y que amenaza con cambiar su vida para siempre.

Su principal obstáculo será Sadakat, su suegra, que está dispuesta a impedir por todos los medios que se marche con su nieto. Pero las circunstancias harán que Cihan termine protegiendo a Alya de una manera inesperada.

No esperes y descubre esta apasionante historia desde el primer capítulo, ya disponible en atresplayer.