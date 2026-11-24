La serie protagonizada por Cemre Baysel y Alperen Duymaz, que conquistó a los espectadores de Nova, se ha alzado con el prestigioso galardón en la 54ª edición de los Premios Emmy Internacionales. Recuerda que puedes ver Leyla al completo en atresplayer.

¡Leyla está de enhorabuena! La ficción turca que conquistó a los espectadores de Nova se ha alzado con el Emmy Internacional a mejor telenovela en la gala celebrada en Nueva York.

Protagonizada por Cemre Baysel y Alperen Duymaz, cuenta la historia de una joven que, tras haber sido abandonada por su madrastra cuando era una niña, regresa años después dispuesta a vengarse de la mujer que le arrebató su infancia. Sin embargo, el reencuentro con su amor de la infancia cambia sus planes. Tienes disponible la serie al completo en atresplayer.

Su protagonista, Cemre Baysel, sigue muy presente en la televisión española. La actriz da vida actualmente a Zeynep en El Secreto, la serie turca de Antena 3 que se emite los domingos por la noche.

Entre las candidatas al Emmy Internacional a mejor telenovela también se encontraba En tierra lejana. Sus protagonistas, Sinem Ünsal y Ozan Akbaba, han viajado hasta Nueva York para representar a la ficción de Antena 3. Aunque no han conseguido la estatuilla, se llevan un recuerdo muy especial de su viaje: el homenaje que sus seguidores les han preparado en pleno Times Square.