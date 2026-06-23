El verano comienza con la mejor oferta de streaming: atresplayer Premium y Disney+ en una sola suscripción
Hay planes que no se pueden rechazar. Todo el contenido de atresplayer y disney+ en una sola suscripción por solo 9,49 euros al mes, un plan perfecto en un solo lugar.
Plan atresplayer premium y Disney+ / Atresmedia
atresplayer
Si estás buscando qué ver este verano, hay un plan difícil de rechazar. atresplayer y Disney+ ofrecen una suscripción conjunta que reúne lo mejor de ambas plataformas por solo 9,49 euros al mes.
Gracias a esta oferta, los usuarios pueden acceder al Plan Premium con anuncios de atresplayer y al Plan Estándar con anuncios de Disney+, disfrutando de miles de horas de entretenimiento con un ahorro del 27% respecto a la contratación por separado.
Todo el contenido de atresplayer y Disney en una única suscripción
La alianza entre atresplayer, una de las plataformas de streaming líderes en España, y Disney+, uno de los servicios de entretenimiento más populares del mundo, permite acceder desde una sola suscripción a una de las ofertas audiovisuales más completas del mercado.
Este plan exclusivo, disponible únicamente a través de atresplayer, incluye tanto la programación emitida en abierto por los canales de Atresmedia como un amplio catálogo de contenidos originales y exclusivos disponibles para suscriptores Premium.
A ello se suma el acceso al catálogo de Disney+, que reúne las mejores producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star, la marca que concentra las series y películas dirigidas al público adulto.
Series, programas y estrenos que no te puedes perder
Los suscriptores de este plan podrán disfrutar de algunos de los títulos más destacados del momento.
Por su parte, Disney+ ofrece series de éxito internacional como The Bear, que estrena próximamente su nueva temporada o última entrega de Avatar: Fuego y Ceniza entre otras reconocidas producciones.
¿Qué incluye el plan conjunto de ambas plataformas?
Por solo 9,49 euros al mes, esta suscripción ofrece:
Acceso al Plan Premium con anuncios de atresplayer.
Acceso al Plan Estándar con anuncios de Disney+.
Ahorro del 27% frente a la contratación individual de ambas plataformas.
Acceso a contenidos exclusivos y originales de atresplayer.
Preestrenos antes de su emisión en televisión.
Amplio catálogo de series, películas y documentales.
Calidad HD (1080p).
Experiencia con carga publicitaria reducida.
La suscripción puede activarse directamente desde la plataforma de atresplayer. Una vez completado el proceso, será necesario vincular y activar también la cuenta de Disney+ para acceder a todo su catálogo.