Hay planes que no se pueden rechazar. Todo el contenido de atresplayer y disney+ en una sola suscripción por solo 9,49 euros al mes, un plan perfecto en un solo lugar.

Si estás buscando qué ver este verano, hay un plan difícil de rechazar. atresplayer y Disney+ ofrecen una suscripción conjunta que reúne lo mejor de ambas plataformas por solo 9,49 euros al mes.

Gracias a esta oferta, los usuarios pueden acceder al Plan Premium con anuncios de atresplayer y al Plan Estándar con anuncios de Disney+, disfrutando de miles de horas de entretenimiento con un ahorro del 27% respecto a la contratación por separado.

Todo el contenido de atresplayer y Disney en una única suscripción

La alianza entre atresplayer, una de las plataformas de streaming líderes en España, y Disney+, uno de los servicios de entretenimiento más populares del mundo, permite acceder desde una sola suscripción a una de las ofertas audiovisuales más completas del mercado.

Este plan exclusivo, disponible únicamente a través de atresplayer, incluye tanto la programación emitida en abierto por los canales de Atresmedia como un amplio catálogo de contenidos originales y exclusivos disponibles para suscriptores Premium.

A ello se suma el acceso al catálogo de Disney+, que reúne las mejores producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star, la marca que concentra las series y películas dirigidas al público adulto.

Plan atresplayer premium y Disney+ | Atresmedia

Series, programas y estrenos que no te puedes perder

Los suscriptores de este plan podrán disfrutar de algunos de los títulos más destacados del momento.

En atresplayer destacan producciones como 33 días, La Nena o Drag Race España, además de numerosos originales exclusivos y preestrenos como Una novia por vacaciones o Ágata y Lola.

Por su parte, Disney+ ofrece series de éxito internacional como The Bear, que estrena próximamente su nueva temporada o última entrega de Avatar: Fuego y Ceniza entre otras reconocidas producciones.

¿Qué incluye el plan conjunto de ambas plataformas?

Por solo 9,49 euros al mes, esta suscripción ofrece:

Acceso al Plan Premium con anuncios de atresplayer.

Acceso al Plan Estándar con anuncios de Disney+.

Ahorro del 27% frente a la contratación individual de ambas plataformas.

Acceso a contenidos exclusivos y originales de atresplayer.

Preestrenos antes de su emisión en televisión.

Amplio catálogo de series, películas y documentales.

Calidad HD (1080p).

Experiencia con carga publicitaria reducida.

La suscripción puede activarse directamente desde la plataforma de atresplayer. Una vez completado el proceso, será necesario vincular y activar también la cuenta de Disney+ para acceder a todo su catálogo.