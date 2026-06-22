El exitoso formato de atresplayer, reconocido por su contribución a la visibilidad del colectivo LGTBIQ+.

Drag Race España continúa sumando reconocimientos. El exitoso formato original de atresplayer ha sido galardonado con el Premio Cultura Visible durante la II Gala de Premios LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Sevilla, celebrada el pasado 20 de junio en el Hogar Virgen de los Reyes.

Estos premios reconocen cada año a personas, entidades, empresas y colectivos que contribuyen a la defensa de los derechos y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ desde ámbitos tan diversos como la cultura, la comunicación, el deporte, la empresa, el activismo y las artes.

El reconocimiento a Drag Race España destaca la importante labor del programa en la normalización de la diversidad, la representación del colectivo y su impacto cultural en España. Desde su estreno, el formato se ha convertido en uno de los grandes referentes televisivos de la comunidad LGTBIQ+, impulsando nuevas voces y acercando la cultura drag al gran público.

Drag Race España recibe el premio Cultura Visible en los Premios LGTBIQ+ de Sevilla | Atresmedia

Representantes de Atresmedia y Atresmedia Studios, junto a Satine Greco, la ganadora de la quinta temporada de Drag Race España, acudieron a la gala para recibir el galardón.

Alba Flores, Manolita Chen, María Jiménez o Falete, entre los nombres destacados de la gala

La gala también reconoció la trayectoria y el compromiso de numerosas figuras vinculadas a la diversidad y la inclusión. Entre los premiados más destacados se encuentran la actriz Alba Flores y la histórica artista Manolita Chen, ambas distinguidas con el Premio Referente LGTBIQ+.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla rindió homenaje a la cantante María Jiménez con el Premio Memoria y Orgullo In Memoriam, recordando su legado artístico y su apoyo a la libertad y la diversidad. Falete por su parte se llevó el galardón a Sevilla Visible.

Con este reconocimiento, Drag Race España reafirma su posición como uno de los formatos más influyentes de la televisión española en materia de diversidad, inclusión y representación LGTBIQ+, consolidando su impacto cultural más allá del entretenimiento. Recuerda que ya tienes 5 temporadas disponible en atresplayer.