La historia de Cristina Ortiz y la memoria trans de nuestro país, juntas en un lanzamiento histórico. Revive las dos series al completo en exclusiva en atresplayer.

Aunque Javier Ambrossi y Javier Calvo están viviendo un momento muy dulce gracias a la gran acogida y al éxito que está teniendo su última película, La bola negra, ya triunfaron anteriormente con dos historias que fueron un auténtico fenómeno en nuestro país: las series de atresplayer Veneno y Vestidas de azul.

Veneno y Vestidas de azul: dónde ver las series completas

La colección Universo Veneno está disponible en atresplayer, la plataforma de Atresmedia. En ella se reúnen las ficciones Veneno y Vestidas de azul, además del documental original Vestida de azul y el videopodcast Vestidas de azul.

Una oportunidad para volver a disfrutar o de redescubrir de las dos series, conocer las historias reales que las inspiraron y profundizar en la evolución de la representación de las personas trans en la televisión española.

Veneno: la historia de Cristina Ortiz, el icono que cambió la televisión

Creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, Veneno reconstruye la vida de Cristina Ortiz, conocida popularmente como La Veneno, una de las figuras más reconocibles de la televisión española de los años 90 y una mujer fundamental para la visibilidad del colectivo trans.

Su carisma, su sentido del humor y su manera de expresarse sin filtros la convirtieron en un personaje inolvidable. Sin embargo, detrás de su popularidad también hubo una historia marcada por las dificultades, la exclusión y los episodios más oscuros de su vida.

La serie recorre distintas etapas de su trayectoria a través de tres actrices: Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres, que interpretan a Cristina en diferentes momentos de su vida. Sus interpretaciones fueron reconocidas con el Premio Ondas a la mejor intérprete femenina en ficción nacional.

Junto a la historia de La Veneno, la ficción presenta a Valeria, la joven periodista que decide contar su vida y que está interpretada por Lola Rodríguez. Su relación con Cristina sirve como hilo conductor para reconstruir una historia que combina amistad, memoria y reivindicación.

La producción consta de ocho episodios de aproximadamente 50 minutos y cuenta con un amplio reparto en el que figuran Lola Dueñas, Goya Toledo, Ester Expósito, Paca La Piraña, Sophia Lamar, Mariona Terés, Mercedes León, Elvira Mínguez, Lara Martorell, Marcos Sotkovszki, Ciro Petrone, Pepón Nieto, Jordi Vilches, Ángel Garó, Mona Martínez y Desirée Rodríguez, entre otros.

Inspirada en el libro ¡Digo! Ni puta ni santa. Las memorias de La Veneno, escrito por Valeria Vegas, la serie recupera la historia de una mujer que alcanzó una enorme popularidad gracias a sus apariciones televisivas y cuya vida continúa despertando interés años después.

Vestidas de azul: la historia que continúa el legado de Veneno

Tras el éxito de Veneno, Javier Calvo y Javier Ambrossi ampliaron este universo con Vestidas de azul, una ficción que vuelve a situar a Valeria, interpretada por Lola Rodríguez, en el centro de la narración.

La historia transcurre dos años después de la muerte de Cristina Ortiz. Al encontrar una cinta VHS en casa de su amiga, Valeria descubre el documental Vestida de azul, una obra que recoge las experiencias de seis personas trans en la España de principios de los años 80.

A partir de ese hallazgo, la serie entrelaza pasado y presente para reconstruir las vidas de sus protagonistas y mostrar una realidad marcada por la discriminación, los prejuicios y las dificultades para vivir libremente la propia identidad.

Lola Rodríguez vuelve a meterse en la piel de Valeria. Además, Paca La Piraña, Goya Toledo (Lola), Juani Ruiz, Alex Saint (Sacha), Ángeles Ortega (Manola) y Desirée Vogue (Bienvenida) retoman los personajes que interpretaron en Veneno, mientras que Rossa Ceballos (Loren adulta), Bimba Farelo (Loren joven), Chloe Santiago (Tamara), Geena Román (Eva) y Alma Gormedino (Josette), Penélope Guerrero (Nacha) y Keyla Òdena (Renee) interpretan a las mujeres del documental Vestida de azul.

Junto al reparto principal también participan en la ficción Marisa Paredes, Susana Abaitua, Elena Irureta, Luis Callejo, Estrella Extravaganza, Mercedes Sampietro, Anabel Alonso, Pedro Casablanc, Llum Barrera, Guiomar Puerta, Claudia Traisac, Nerea Rodríguez, Clara Sans y Juriji der Klee.

Más allá de continuar el universo narrativo de Veneno, la serie pone el foco en las experiencias de las mujeres trans durante una época especialmente hostil y reivindica la importancia de preservar sus testimonios para comprender la historia reciente de España.

Más del Universo Veneno: el documental Vestida de azul y el videopodcast

La colección de atresplayer va más allá de las dos series de ficción. Universo Veneno también reúne el documental original Vestida de azul y Vestidas de azul: el videopodcast, dos contenidos que permiten profundizar en las historias y los temas que aborda la producción.

El documental Vestida de azul es la obra original en la que se inspira la serie. A través de las experiencias de seis personas trans, ofrece una mirada a sus vidas en la España de principios de los años 80 y constituye un testimonio relevante para conocer una realidad social que durante mucho tiempo permaneció al margen de los grandes medios.

Por su parte, Vestidas de azul: el videopodcast cuenta con seis episodios de aproximadamente 30 minutos. En ellos, Lola Rodríguez, Paca La Piraña, Alex Saint, Rossa Ceballos, Chloe Santiago, Geena Román, Keyla Òdena, Bimba Farelo, Juani Ruiz, Nacha Sánchez y Alma Gormedino se reúnen con distintas personas invitadas para conversar sobre la transexualidad, la memoria, la representación en los medios y los cambios experimentados por la sociedad desde los años 80 hasta la actualidad.

La colección Universo Veneno permite recorrer ambas ficciones y descubrir los contenidos documentales que completan sus historias. Si quieres volver a ver Veneno y Vestidas de azul, puedes encontrar ambas series y otros contenidos de este universo en atresplayer.