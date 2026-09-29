Encuentra en atresplayer el tráiler oficial, noticias, entrevistas, curiosidades y más sobre La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que se ha convertido en uno de los mejores estrenos de cine español de los últimos años.

La bola negra ha conquistado los cines en su primer fin de semana de estreno. La película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi ha reunido a más de 600.000 espectadores y se convierte en el cuarto mejor estreno cinematográfico del año en España. Se sitúa también como el segundo mejor estreno español de los últimos diez años, solo por detrás de Torrente Presidente, según los datos de taquilla del primer fin de semana.

La bola negra, Original Movistar Plus, está producida por Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte, y cuenta además con la participación de Atresmedia, desde atresplayer hemos recopilado las mejores noticias, vídeos y entrevistas relacionados con el estreno de la película

La bola negra, premiada en importantes festivales internacionales

El estreno de La bola negra en los cines llega después de un recorrido por algunos de los principales festivales de cine internacionales, donde la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha recibido importantes reconocimientos.

Entre los premios que forman parte de su palmarés se encuentra el premio a la Mejor Dirección del Festival de Cannes, además del premio del público en los festivales de Sídney, Toronto y San Sebastián.

Javier Calvo y Javier Ambrossi: "Tiene un claro mensaje de empatía"

Sus directores, Javier Calvo y Javier Ambrossi, explicaron a Antena 3 Noticias en una entrevista el mensaje de empatía y amor que atraviesa la película.

La bola negra cuenta tres historias conectadas protagonizadas por tres hombres en tres épocas diferentes. Sus vidas están unidas por la sexualidad y el deseo, pero también por el dolor, la herencia y una de las últimas obras inacabadas de Federico García Lorca.

La historia que llega al cine 90 años después con un reparto de lujo

La bola negra cuenta con un reparto coral encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

La cinta toma precisamente su título de La bola negra, una obra que Lorca dejó inacabada y que sirve como uno de los ejes de esta historia.

La película también cuenta con la participación de Antonio de la Torre, Natalia de Molina, Julio Torres, Albert Pla, Mona Martínez y Yenesi, entre otros intérpretes.

Con más de 600.000 espectadores y casi 5 millones de euros de recaudación en su primer fin de semana, La bola negra arranca su recorrido comercial en los cines respaldada por su paso por festivales internacionales y por una destacada respuesta del público.