No te pierdas esta docuserie que sigue la vida de la artista mexicana Gloria Trevi. A través de sus capítulos conoceremos un lado más personal de la artista y el mundo por el que se mueve. Ya puedes ver el primer capítulo en abierto y gratis en atresplayer.

Llega a atresplayer La Trevi: Sin Filtro, una nueva docuserie que sigue la vida de la artista mexicana Gloria Trevi durante su gira mundial "Mi Soundtrack" donde descubrimos su vida tanto dentro como fuera del escenario. Desde sus momentos más intimos en casa hasta sus actuaciones frente a miles de fans. Un documental que promete mostrar a la cantante auténtica y sin censura.

Ya puedes ver el primer capítulo en abierto y gratis. Al resto de episodios podrás acceder gracias a tu PLAN ViX.

Sobre la serie la artista señalaba que con su larga carrera, su vida siempre ha estado prácticamente en el ojo público, pero que siempre han contado su historia desde otra perspectiva, desde fuera, gente que ni siquiera la conoce. Ahora gracias a la docuserie sus seguidores podrán descubrir de primera mano quién es ella. "Esta serie es una ventana a quién soy hoy: cuando estoy de gira, en casa, con mi familia, haciendo lo que amo y abrazando todo lo que me rodea… desde el caos y los asuntos legales que puedo compartir, hasta la alegría que impulsa mi música y mi vida. Es cruda, es real, pero soy yo: ¡sin filtro!"

Trevi es una de las artistas con más éxito de México, con más de 30 millones de álbumes vendidos, un icono del pop que sigue evolucionando cuya carrera ha estado marcado por triunfos y también por escándalos.

Una producción de éxito

La Trevi: Sin Filtro es una producción de JK Media Group, creada por Sebastián Jiménez, con producción ejecutiva de Gloria Trevi, Flavio Morales y el propio Jiménez. La productora es también responsable de otros formatos de éxito similares que también puedes ver en atresplayer como Ninel Conde: sin filtro o Chiquis: sin filtro. ¡No te las puedes perder!

Recuerda que ya tienes disponibles todos los capítulos de La Trevi: Sin Filtro en atresplayer, puedes ver ya el primer capítulo en abierto y gratis y el resto de episodios a través de tu PLAN ViX.