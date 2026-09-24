Trazos Ocultos, la nueva serie que muy pronto podréis ver en atresplayer se ha presentado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Hemos estado con sus protagonistas que se han prestado a realizar un divertido juego.

Muy pronto podrás ver en atresplayer la nueva apuesta de Atresmedia por el thriller que sigue un poco la línea de Ángela y Mentiras. Hablamos de Trazos Ocultos, la nueva serie que protagoniza Toni Acosta y Rodolfo Sancho.

La ficción ha sido presentada por parte del equipo y el elenco principal en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Hemos estado con sus protagonistas y les hemos propuesto un divertido juego, en referencia al nombre de la serie Trazos Ocultos.

Toni Acosta, Rodolfo Sancho, Lucía Martín Abello y Pablo Álvarez se han prestado a jugar a "Trazos Escacharrados" donde han tenido que dibujar lo primero que se les viniera a la cabeza y poco a poco entre todos han ido completando una maravillosa "obra de arte" ¿Quieres ver cómo ha quedado? Dale al play en el vídeo que encabeza esta noticia.

Qué veremos en Trazos Ocultos

Con un relato contemporáneo donde muestra la falsedad que podemos encontrar en las redes sociales la ficción señala la necesidad actual de la sociedad de mostrar una vida perfecta a través de estas ventanas.

La serie presenta a un farsante, un hombre de fachada impecable, magnético y seductor pero capaz de mentir y manipular para conseguir lo que quiere, sosteniendo también una vida construida a través de las apariencias.

Toni acosta es Inés una mujer que aparentemente lleva una vida perfecta, hasta que por una casualidad descubre una gran mentira de su marido Rodolfo Sancho, pero será la primera de muchas que le hará dudar de quién es el hombre con quién lleva 15 años casada.