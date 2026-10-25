Descubre todo sobre los capítulos 5 y 6 de Timbiriche, la serie de ViX que profundiza en los momentos más oscuros y controvertidos del fenómeno musical Timbriche. Repasamos lo más impactante del nuevo doble estreno en atresplayer.

Sigue descubriendo la emocionante historia de Timbiriche, la serie de ficción inspirada en hechos reales que cuenta la llegada al éxito de un grupo de jóvenes músicos que conquistó Latinoamérica en los años 80. La fama, las rivalidades y problemas siguen marcando la trama de esta ficción.

Cada sábado, atresplayer estrena dos nuevos capítulos de esta serie, que puedes disfrutar a través del PLAN ViX. En los capítulos de esta semana, Sasha se enfrenta a una situación cada vez más complicada, mientras las tensiones entre los integrantes amenazan con cambiar el futuro de la banda.

Timbiriche: capítulo 5

En el quinto capítulo, Sasha deja la escuela para marcharse con Luis, una decisión que marcará el comienzo de una etapa difícil para ella. Bajo la influencia y el control de su pareja, comienza a sufrir problemas relacionados con la alimentación y la adicción, mientras su estado emocional se deteriora hasta caer en una depresión.

Al mismo tiempo, Mariana enferma y Edith tiene que sustituirla, mientras la popularidad de Thalía continúa creciendo. La rivalidad entre esta última y Paulina también se intensifica, hasta desembocar en un enfrentamiento que amenaza con agravar las tensiones dentro del grupo.

Timbiriche: capítulo 6

El sexto episodio muestra cómo Sasha empieza a desconfiar de Luis, mientras su problema de adicción empeora. La situación personal de la joven contrasta con las exigencias profesionales de una banda que debe seguir adelante con sus actuaciones.

Por otro lado, Erik sufre un accidente, pero la presión por mantener el ritmo de los espectáculos no desaparece. En medio de este clima de tensión, Thalía y Alix toman una decisión que podría cambiar el futuro de Timbiriche.

Además, la madre de Paulina aparece con una noticia preocupante: el novio de su hija ha sufrido un accidente.

Dónde ver los capítulos de Timbiriche en atresplayer

Ya puedes disfrutar de los capítulos disponibles de Timbiriche la serie de ViX que ya puedes ver a través de atresplayer. Recuerda que cada sábado llegan dos nuevos episodios para seguir descubriendo la historia de sus protagonistas.