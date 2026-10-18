Descubre todo sobre los capítulos 3 y 4 de Timbiriche, la serie de ViX que puedes ver a través de atresplayer. Consulta las claves de la trama de la serie que narra este fenómeno musical de los 80.

Esta semana atresplayer ofrece dos nuevos capítulos de Timbiriche, tras su estreno el pasado 10 de octubre de los dos primeros episodios, ya tienes disponible en la plataforma los capítulos 3 y 4 de esta apasionante historia. Ya puedes ver el primer capítulo en abierto y gratis en atresplayer y los restantes gracias a tu PLAN ViX.

Protagonizada por Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao, Sol Wainer y Andrea Chaparro. La ficción narra la historia del grupo de jóvenes músicos que conquistó al público latinoamericano en los años 80.

En el capítulo 3: Edu, ex de Mariana, vuelve en lugar de Benny. El grupo arrasa en su gira nacional. Un descuido causa un incendio en el hotel. Román culpa a Luis y éste se quiere unir a la gira para estar con Sasha. Román la delata con su padre, y mandan a Sasha a Boston.

En el capítulo 4: Sasha es reemplazada y la nueva integrante genera celos y rivalidades, especialmente con Paulina. Los chicos se la disputan, Diego y Erik se pelean por ella. Sasha y Benny se reencuentran en Boston, pero Luis reaparece, confundiendo a Sasha.

De la amistad a las rivalidades: la historia detrás del éxito de Timbiriche

Inspirada en hechos reales y ambientada en la década de los 80, Timbiriche narra la historia de un grupo de jóvenes apasionados por la música que alcanza la popularidad en muy poco tiempo.

La serie recorre sus comienzos, desde las primeras audiciones y los ensayos hasta sus actuaciones en grandes escenarios. Unidos por la ilusión de triunfar y compartir su talento, los protagonistas deberán adaptarse a una fama inesperada y afrontar los retos de crecer mientras sus vidas transcurren bajo la mirada del público.

A medida que Timbiriche conquista al público, la convivencia entre sus integrantes se vuelve más complicada y surgen nuevos desafíos.

Los vínculos de amistad se enfrentan a momentos difíciles, las rivalidades ganan protagonismo y la incorporación de nuevos miembros transforma el equilibrio del grupo. A estas tensiones se suman las exigencias de una industria musical competitiva, en la que cada decisión puede influir en el futuro profesional y personal de los jóvenes artistas.

Ya puedes acceder aquí a todos los capítulos disponibles de Timbiriche en atresplayer: