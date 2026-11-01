Disfruta de la nueva entrega de dos episodios en atresplayer de la ficción sobre del fenómeno musical Timbriche

La historia del mítico grupo mexicano llega a un momento decisivo. Sasha, Benny, Paulina, Erik y el resto de sus integrantes afrontan nuevos conflictos personales y profesionales en los capítulos 7 y 8 de Timbiriche, ya disponibles en atresplayer a través del PLAN ViX.

La fama tiene un precio y los integrantes de Timbiriche están a punto de descubrirlo. La serie de ficción inspirada en la historia del popular grupo musical mexicano de los años 80 continúa en atresplayer con dos nuevos episodios cargados de emociones, rivalidades, despedidas y reencuentros.

Timbiriche, capítulo 7:

La llegada de Bibi, Patty y Claudio supone una nueva etapa para Timbiriche, aunque el ritmo de trabajo y las exigencias de la fama continúan pasando factura a sus integrantes.

Benny regresa de visita, pero la tranquilidad dura poco. Un accidente durante un concierto afecta al grupo y obliga a sus componentes a enfrentarse a una situación inesperada.

Mientras tanto, Paulina y Erik deciden abandonar la banda para centrarse en sus respectivas carreras profesionales, en medio de los rumores sobre un posible romance entre ambos.

Por su parte, Sasha atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Su lucha contra las adicciones y su ruptura con Luis marcan un episodio en el que los problemas personales amenazan con superar el éxito musical.

Timbiriche, capítulo 8:

En el octavo capítulo, la rivalidad entre Román y Luis continúa creciendo. Ambos tienen un objetivo: reunir a la formación original de Timbiriche, aunque sus intereses y sus planes no parecen coincidir.

Luis comienza a tramar cómo desplazar a Román, mientras Diego siente cada vez más nostalgia por los tiempos en los que formaba parte de la banda.

Pero uno de los momentos más duros de esta entrega lo protagoniza Sasha. La cantante toca fondo y Benny decide ayudarla para que pueda ingresar en un centro de rehabilitación y afrontar su adicción.

En medio de todos estos conflictos, los antiguos integrantes consiguen reunirse en Acapulco para protagonizar una última actuación conjunta. Un reencuentro cargado de recuerdos y emociones que supone uno de los momentos más especiales de la serie.

Dónde ver todos los capítulos de Timbiriche en atresplayer

Ya puedes disfrutar de todos los capítulos de Timbiriche la serie de ViX que ya puedes ver a través de atresplayer.