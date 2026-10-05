La exdirigente política de Podemos y Coportavoz de Adelante Andalucía repasa los momentos más oscuros del tablero actual, la crisis de la izquierda y las verdades de las que nadie habla, programa completo ya disponible en atresplayer.

Tras la entrevista a Gabriel Rufían en Salvados que alcanzó récord obteniendo sus mejores datos desde noviembre de 2025, Gonzo vuelve con una nueva entrega pegada a la actualidad. Entrevista a Teresa Rodríguez, la que fuera eurodiputada con Podemos y más tarde diputada en el Parlamento andaluz con Adelante Andalucía, sobre el nuevo estallido que se ha producido en las calles por la crisis de la vivienda. Ya puedes ver el programa completo en atresplayer.

El caso de desahucio de Maricarmen fue la chispa que incendió la llama sobre la crisis de la vivienda que sufre España. Esto ha provocado manifestaciones multitudinarias y que las calles y plazas volvieran a llenarse de gente pidiendo soluciones, una movilización masiva que recuerda irremediablemente la que se produjo el 15 de Mayo de 2011, conocido como el 15M, y buscar las semejanzas y diferencias con ambos movimientos.

Salvados ha querido saber cómo ve el actual escenario uno de los referentes más destacados de aquel primer movimiento indignado, que ahora observa todo el panorama desde la distancia, Teresa Rodríguez.

Tras cumplir los ocho años que ella misma fijó como tiempo máximo para ejercer cargos institucionales, había regresado a su plaza de profesora de instituto. Sin embargo, su vida sufrió un paréntesis forzoso al ser diagnosticada de un cáncer de mama del que actualmente se recupera. En la tranquilidad de su casa de Cádiz, recibe a Gonzo para compartir un café y ofrecerle las claves políticas y sociales de este momento decisivo.

En paralelo a esta reflexión, las cámaras del programa se han adentrado en la acampada de la Puerta del Sol en Madrid, recogiendo de primera mano el enfado, la frustración y las exigencias de las personas allí concentradas tras el mediático desahucio de Maricarmen.

Del desgaste institucional a la fuerza recuperada de la calle

Teresa Rodríguez se sincera con Gonzo sobre cómo el cáncer ha cambiado sus prioridades y relata su experiencia como paciente de la sanidad pública andaluza, ahora gestionada por el PP.

Ya sobre la situación social y política, Rodríguez analiza con entusiasmo el actual despertar de la calle por el problema de la vivienda. Asegura que este movimiento tiene "mucho más potencial" que el propio 15M al tener exigencias muy concretas y una firme determinación, calificando de "migajas" los nuevos decretos gubernamentales de los que advierte que, si decepcionan, seguirán abonando el terreno a la ultraderecha.

La exdirigente andaluza reflexiona sobre la impotencia y el desgaste que supone la política activa, asumiendo que "las instituciones te desactivan". Desde esa experiencia, repasa el fracaso de la izquierda de la última década, asegurando que entrar a gobernar con el PSOE fue un error estratégico. ¿Deberían los partidos "a la izquierda del PSOE" presentarse unidos a las próximas elecciones?

La conversación aborda también la normalización de los discursos reaccionarios. Rodríguez defiende la necesidad innegociable de aplicar los derechos humanos ante crisis migratorias como la que atraviesa Ceuta, rechazando comprar los marcos de la extrema derecha por miedo electoral. Además, como profesora de secundaria que volverá a tratar a diario con adolescentes, ofrece un lúcido diagnóstico sobre el retroceso de los valores feministas entre los jóvenes.

Recuerda que ya tienes disponibles todos los programas emitidos de Salvados en atresplayer.