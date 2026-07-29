Vuelve a ver en atresplayer las mejores actuaciones de la Gran Final de La Voz Kids 2026 de los talents junto a Antonio Orozco, Ana Mena, Edurne, Luis Fonsi y sus asesores, Leire Martínez, Melody y Antoñito Molina.

La Gran Final de La Voz Kids 2026 dejó actuaciones inolvidables, grandes emociones y el triunfo de Eduardo El Campanero como ganador de esta edición. Si quieres volver a disfrutar de los mejores momentos de la noche, ya puedes revivir todas las actuaciones de la final en atresplayer.

Los talents finalistas brillaron sobre el escenario con interpretaciones llenas de emoción, pero algunos de los momentos más especiales llegaron cuando los coaches Antonio Orozco, Ana Mena, Edurne y Luis Fonsi protagonizaron actuaciones únicas junto a sus artistas. Ya pues volver a verlas en atresplayer.

Luis Fonsi y Evolett interpretan juntos No me doy por vencido

Antonio Orozco canta junto a Eduardo El Campanero Pedacitos de ti

Ana Mena y Marco versionan Quiero decirte

Edurne comparte escenario con Martina y cantan Mala costumbre

La final también dejó actuaciones muy especiales junto a los asesores de esta edición. Leire Martínez, Melody y Antoñito Molina compartieron escenario con los jóvenes talents en interpretaciones cargadas de complicidad y talento que conquistaron al público.

Antoñito Molina interpretó junto Eduardo y Leire Me prometo

Jueves fue el tema que cantaron juntas Leire Martínez y las talents Martina y Mia

Melody incendió el escenario junto a Evolett y Triana con Mujer Loba

Si te perdiste la Gran Final o quieres volver a vivir sus actuaciones más emocionantes, ya puedes disfrutar de todos estos momentos en atresplayer.