Revive en atresplayer las mejores actuaciones de la Gran Final de La Voz Kids 2026. Disfruta de las actuaciones de Eduardo "El Campanero", Triana, Evolett, Marco, Erick, Martina, Mía y Leire.

La Voz Kids 2026 ya tiene ganador. Eduardo "El Campanero" conquistó al público y se alzó con la victoria tras una Gran Final repleta de actuaciones memorables. Si quieres volver a disfrutar de los momentos más emocionantes del programa, en atresplayer ya están disponibles las actuaciones de todos los finalistas y del vencedor de esta edición.

Desde las emocionantes interpretaciones de Triana y Evolett, del equipo de Luis Fonsi, hasta las brillantes actuaciones de Marco y Erick con Ana Mena, los finalistas demostraron un nivel extraordinario sobre el escenario. Tampoco faltaron los grandes momentos protagonizados por Martina y Mía, del equipo de Edurne, ni las potentes actuaciones de Leire y Eduardo "El Campanero", del equipo de Antonio Orozco.

Eduardo "El Campanero" hizo vibrar la Gran Final con Alfileres de colores, de Miguel Poveda

Triana emocionó con una delicada versión de La gata bajo la lluvia

Evolett conmovió al plató con Ángel caído, de Malú

Marco enamoró al público interpretando Talking to the Moon

Erick sorprendió con una magistral versión de un clásico de Rocío Jurado

Martina brilló con Sola otra vez, de Céline Dion

Mía volvió a conquistar a todos con Golden

Leire puso en pie al público con The Show Must Go On

Los talents de La Voz Kids derrocharon talento sus espectaculares actuaciones y dejaron el listón muy alto para la siguiente edición. Recuerda que ya puedes ver en atresplayer todas las actuaciones de La Voz Kids 2026.