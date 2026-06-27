Si te gustan las historias familiares al estilo de los grandes melodramas contemporáneos, pero con un toque de humor, Una familia complicada es tu serie. Ya puedes disfrutar del primer capítulo gratis en atresplayer.

Una familia complicada llega a atresplayer para conquistar a los amantes de las series familiares, los dramas con humor y las historias repletas de secretos. La ficción mexicana combina comedia, emociones y giros inesperados en una producción de 20 episodios que tiene como gran protagonista a la actriz nominada al Oscar, Adriana Barraza. Ya puedes ver el primer capítulo totalmente gratis y el resto gracias al PLAN ViX de atresplayer.

Una historia familiar llena de secretos e intrigas

La serie gira en torno a los Navarro, una de las familias más adineradas del país. Todo cambia tras la muerte del patriarca, don Alberto, dejando a su viuda, doña Telma, al frente de la fortuna familiar y de un grupo de hijos incapaces de ponerse de acuerdo.

Lo que parecía una simple sucesión se convierte en una auténtica guerra por la herencia, marcada por traiciones, infidelidades, secretos ocultos y conflictos personales que amenazan con destruir a toda la familia.

Adriana Barraza lidera un reparto de primer nivel

Uno de los grandes atractivos de Una familia complicada es su reparto. Adriana Barraza interpreta a doña Telma, una mujer fuerte que intenta mantener unida a su familia mientras comienza a experimentar los primeros síntomas del Alzheimer.

Junto a ella participan Marcus Ornellas, Oka Giner, Marisol del Olmo, Mayra Batalla, Eduardo Maruri, Marco Treviño y Alberto Estrella, dando vida a unos personajes llenos de matices y contradicciones.

Una mezcla de comedia y drama que engancha

Creada por Mafer Suárez y desarrollada por Carlos Pascual, la serie apuesta por un equilibrio entre momentos divertidos y situaciones profundamente emotivas. El humor convive con los conflictos familiares, ofreciendo una historia cercana en la que ningún personaje es completamente bueno o malo.

La enfermedad de doña Telma añade además una dimensión emocional muy potente. Mientras intenta proteger a sus hijos y conservar el legado familiar, también lucha contra una enfermedad que amenaza con borrar sus recuerdos... y los secretos que sostienen a toda la familia.

20 episodios para disfrutar de un maratón

Otro de sus puntos fuertes es su duración. Una familia complicada está formada por 20 capítulos de aproximadamente 45 minutos, un formato ideal para quienes buscan una serie que pueda verse en pocos días sin renunciar a una historia completa y bien desarrollada.

Ya disponible en atresplayer

Ya puedes ver el primer capítulo en abierto y de forma gratuita en atresplayer, el resto de capítulos también están disponibles pero necesitar estar suscrito al PLAN ViX para poder disfrutarlos.