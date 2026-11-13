El videopódcast de atresplayer analiza sin filtros las Batallas de 'La Voz'. Descubre las reacciones más divertidas, las anécdotas inéditas y los vídeos más comentados del formato.

Las Batallas de La Voz siguen dando mucho que hablar y Modo after vuelve con un nuevo videopódcast cargado de reacciones, anécdotas y momentos destacados. Celia Gil y Guillermo García Maroto analizan las actuaciones más emocionantes, las estrategias de los coaches y los robos que han marcado esta fase del concurso. Además, reciben a un invitado muy especial: Manue Ayra, ganador de La Voz 2024.

Si quieres conocer qué ha ocurrido detrás de las cámaras y descubrir cuáles han sido las actuaciones favoritas de los presentadores, repasamos las claves de este nuevo programa de Modo after en atresplayer.

Las tarjetas rojas y los robos protagonizan las Batallas de La Voz

Celia Gil y Guillermo García Maroto han vuelto a reunirse para comentar los momentos más destacados de esta edición de La Voz. Después de unas emocionantes Audiciones a ciegas, en las que los coaches formaron sus equipos, el concurso ha avanzado hasta las Batallas, una de las fases más intensas de la competición.

Uno de los primeros temas que han abordado en Modo after ha sido el uso de las tarjetas rojas, que permiten a los talents conseguir un pase directo a los Directos.

Juntos destacado las sorprendentes decisiones de los coaches y ambos han señalado una curiosidad: todos utilizaron sus tarjetas rojas durante el primer programa de Batallas, mientras que la segunda entrega estuvo marcada especialmente por los robos.

Celia y Guillermo también han analizado las estrategias de los coaches para salvar a determinados talents y han destacado el importante papel de Vanesa Martín como quinta coach, especialmente durante esta fase del concurso.

Las actuaciones favoritas de en las Batallas de Celia y Guillermo

¿Qué Batallas han emocionado más a los presentadores de Modo after? Celia y Guillermo han compartido sus actuaciones favoritas y han explicado qué les ha sorprendido de cada una.

Celia se ha quedado con la batalla de Omar y Sergio. La presentadora reconoce que no sabe si fue la elección de la canción o la combinación de las voces de ambos talents lo que más le impresionó, pero asegura que se le pusieron los pelos de punta.

Por su parte, Guillermo ha elegido la actuación de Kika y Rubén, que interpretaron 'Time of My Life'.

El presentador ha destacado la experiencia de ambos artistas sobre el escenario, sus tablas y, especialmente, la química que demostraron durante la actuación. Una combinación que convirtió su batalla en uno de sus momentos favoritos de esta fase.

Manue Ayra, ganador de La Voz 2024, visita Modo after

El nuevo programa de Modo after también ha contado con un invitado muy especial: Manue Ayra, ganador de La Voz 2024 en el equipo de Antonio Orozco.

El artista ha visitado el videopódcast para recordar su paso por el concurso y compartir cómo vivió la experiencia de participar tanto en La Voz Kids como en la versión de adultos.

Manuel ha explicado las diferencias entre ambos formatos y ha recordado cómo fue enfrentarse a dos experiencias televisivas muy distintas dentro del universo de La Voz.

Además, ha hablado de uno de sus retos actuales en redes sociales: publicar una canción o una versión cada día. Un proyecto con el que sigue compartiendo su pasión por la música.

La visita de Manue Ayra también ha dejado momentos muy divertidos. Celia ha propuesto al invitado y a Guillermo un divertido juego de preguntas de "¿Qué prefieres?", en el que ambos han tenido que enfrentarse a situaciones y elecciones de lo más curiosas.

Pero el programa ha terminado con una de las preguntas que más interés despierta entre los seguidores del concurso: ¿en qué equipo creen que está el próximo ganador de La Voz?

Manuel, Guillermo y Celia se han mojado y han compartido sus apuestas sobre quién podría alzarse con la victoria en esta edición.

Dónde ver Modo after

Si quieres descubrir todas las anécdotas y revivir los momentos más destacados de La Voz, ya puedes disfrutar de Modo after en atresplayer.

El videopódcast ofrece una mirada diferente al concurso, con comentarios, vídeos, juegos y contenidos exclusivos para seguir de cerca todo lo que ocurre en el programa.