Celia Gil y Guillermo García Maroto recuerdan los momentazos de La Voz, eligen a sus talents favoritos y apuestan por el equipo ganador en Modo After.

Las Audiciones a ciegas de La Voz han dejado actuaciones inolvidables, momentos inesperados y alguna que otra situación de tierra trágame. Ahora, Celia Gil y Guillermo García Maroto recuperan los mejores momentos en Modo after, el nuevo vídeopodcast de atresplayer que descubre las anécdotas, curiosidades y secretos que se esconden detrás de las cámaras. ¿Quiénes son sus talents favoritos y qué coach creen que tiene el mejor equipo para ganar?

Modo after: el vídeopodcast de La Voz que descubre lo que no se ve en televisión

Si eres fan de La Voz, no te puedes perder Modo after, el nuevo vídeopodcast disponible en atresplayer. Presentado por Celia Gil y Guillermo García Maroto, redactores de contenidos digitales de Atresmedia.

En cada entrega, sus presentadores repasan los momentos más destacados del programa, comparten anécdotas del backstage y descubren algunas de las curiosidades que ocurren detrás de las cámaras.

En este primer episodio, Celia y Guillermo protagonizan una charla llena de humor, sorpresas y confesiones sobre uno de los formatos musicales más conocidos de la televisión. Con las Audiciones a ciegas ya finalizadas, llega el momento de recordar las actuaciones y situaciones que han marcado esta primera fase del concurso.

Los momentazos de las Audiciones a ciegas de La Voz

Uno de los momentos que recuerdan Celia y Guillermo es la actuación de Leti, que interpretó 'Ojalá' y decidió acompañar su interpretación con lengua de signos para que sus padres, que son sordos, también pudieran disfrutar de su actuación. Un instante especialmente emotivo que dejó huella en el programa.

También recuperan el divertido momento protagonizado por Kika Cardoso. La talent eligió a Mika como coach, pero el cantante no se había girado durante su actuación. Una situación inesperada que dejó al artista en un auténtico momento de tierra trágame.

Precisamente Mika también protagonizó otro de los momentos más comentados de las Audiciones a ciegas cuando utilizó su megabloqueo con una frase muy particular: "Hoy no estoy para trotes".

Las sorpresas no terminaron ahí. Lola Índigo también vivió un momento inesperado cuando pulsó el botón y giró su silla sin querer.

Por su parte, Guillermo recuerda especialmente la actuación de Ambrosio y el momento en el que Pablo López pulsó el botón del arrepentimiento.

Celia y Guillermo eligen a sus tres talents favoritos de La Voz

Después de repasar los mejores momentos de las Audiciones a ciegas, los presentadores de Modo after se mojan y elaboran sus propios rankings con los talents que más les han sorprendido.

Guillermo comienza su selección destacando a Irene, una concursante que ya participó en La Voz Kids y que ahora ha regresado al formato con mucha fuerza. Para él, merece estar entre sus tres favoritas, mientras que Celia la sitúa todavía más arriba, en su segundo puesto.

La siguiente en aparecer en sus listas es Alba. Celia la coloca en su top 3, mientras que Guillermo apuesta por ella como su segunda favorita.

Pero sus elecciones más destacadas llegan en el primer puesto. Guillermo se decanta por Raúl como su talent favorito, mientras que Celia elige a Adriana, protagonista de un momento muy especial con su actuación de 'Llego y canto', ya que no sabía que iba a cantar en La Voz.

¿Qué coach tiene el mejor equipo para ganar La Voz?

Con los equipos ya definidos, Celia y Guillermo también analizan qué coach parte con mejores opciones de llevarse la victoria.

Guillermo no duda y tiene una favorita: Lola Índigo. Para él, la artista cuenta con el equipo con más posibilidades de ganar esta edición de La Voz.

Celia, por su parte, ofrece una visión más abierta y considera que todos los equipos cuentan con al menos un talent con posibilidades de convertirse en ganador.

No te pierdas nada de lo que pasa en La Voz y revive lo mejor del programa con el videopodcast Modo after.