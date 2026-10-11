El primer capítulo de Timbiriche ya está disponible gratis y en abierto en atresplayer. Descubre la serie inspirada en la historia del fenómeno musical que conquistó al público en los años 80.

El primer capítulo de Timbiriche ya está disponible gratis en atresplayer. La ficción, inspirada en hechos reales, cuenta la historia del grupo de jóvenes músicos que conquistó al público latinoamericano en los años 80.

Desde el 10 de octubre, los espectadores pueden disfrutar de Timbiriche en atresplayer, a través del catálogo de ViX. La nueva serie de ficción recupera la historia de uno de los fenómenos musicales más populares de Latinoamérica y muestra cómo un grupo de niños y adolescentes pasó de los primeros ensayos a convertirse en un auténtico fenómeno de masas.

¿De qué trata Timbiriche?

Timbiriche está inspirada en hechos reales y sigue el recorrido de un grupo de jóvenes músicos que descubre el éxito prácticamente de la noche a la mañana.

La serie muestra sus primeros pasos en la música, las audiciones y los ensayos hasta su llegada a los grandes escenarios. Impulsados por su pasión y por el deseo de triunfar, los protagonistas tendrán que aprender a convivir con una fama que llega mucho antes de lo esperado, descubriendo también las consecuencias de crecer bajo los focos.

Amistad, rivalidades y el precio de la fama

A medida que el éxito de Timbiriche aumenta, también lo hacen los desafíos a los que tienen que enfrentarse sus integrantes.

Las amistades se ponen a prueba, aparecen nuevas rivalidades y la llegada de nuevos miembros modifica la dinámica del grupo. Al mismo tiempo, las exigencias de una industria musical cada vez más competitiva obligan a los protagonistas a tomar decisiones que pueden marcar su futuro.

Entre los primeros aplausos y la presión de convertirse en estrellas, Timbiriche muestra el lado más humano de estos jóvenes músicos.

La serie aborda temas como la amistad, los sueños, los sacrificios y las dificultades de alcanzar el éxito mientras los protagonistas intentan encontrar su propio camino.

Una recreación fiel de los años 80

Uno de los atractivos de la producción es su cuidada ambientación de la década de los años 80, una época fundamental para entender el fenómeno Timbiriche. Antes de Internet, lo viral y las redes sociales.

Es fundamental para reconstruir el ambiente en el que nació y creció uno de los grupos musicales más recordados de Latinoamérica.

El reparto de Timbiriche

La serie está protagonizada por Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao, Sol Wainer y Andrea Chaparro.

Es una producción de El Estudio con Pablo Cruz y Juana García Blaya. Todo bajo la dirección de Beto Hinojosa.

Ya puedes ver el primer capítulo de Timbiriche en atresplayer

Ya puedes ver gratis el primer capítulo de Timbiriche en atresplayer, al resto podrás ir accediendo gracias a tu PLAN ViX. El resto de capítulos irán estándo disponibles a lo largo de las semanas así que estate muy atento a las novedades de ViX en atresplayer.