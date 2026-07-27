Si te perdiste el estreno en Antena 3, ya puedes ver gratis a través de atresplayer los dos primeros capítulos de la ficción Padre no hay más que uno, la serie.

Padre no hay más que uno, la serie llega como una comedia familiar fresca, cercana y divertida, perfecta que podrá disfrutar todo tipo de público. Protagonizada por Dani Pérez de Prada y Mariam Hernández la ficción refleja situaciones cotidianas, enredos y emociones que te arrancarán más de una sonrisa.

Tras estrenarse en Antena 3, ya puedes ver los dos capítulos emitidos totalmente gratis en atresplayer. También podrás acceder al resto de episodios que están en preestreno si tienes el PLAN Premium.

Una comedia familiar llena de humor

En el primer capítulo la familia formada por Helena y Mateo deben afrontar un gran cambio, tras una propuesta laboral para Helena que no puede desaprovechar deciden dar un cambio radical a su vida, se mudan de casa y además Mateo decide apartar su carrera profesional para cuidar a sus hijos, algo que pronto descubre que no es una tarea nada fácil.

Los hermanos Vicho, no se llevan bien, siempre están peleando, sin embargo, tras el cambio que se origina en la familia con la mudanza y el nuevo trabajo de su madre trazan un plan para boicotearlo. Lo que no se esperan es que sus padres ya están preparados para sus ataques.

En el segundo episodio, la familia ya está instalada en el nuevo hogar, sin embargo, no para de ocurrir extraños accidentes que ponen al límite la paciencia de Mateo. Helena ha comenzado en su nuevo trabajo y trata de ayudar a Mateo enfrentando a los verdaderos culpables de todo, sus hijos.

10 años de liderazgo digital

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A estos datos se suma un sólido comportamiento del consumo. Esta temporada, Atresmedia encadena 10 años de liderazgo digital y logra más de 1.000 millones de interacciones en redes sociales gracias a atresplayer y una oferta de contenidos de referencia.