atresplayer cierra la temporada con cifras récord al superar los 760.000 suscriptores y los 24 millones de espectadores, mientras Atresmedia suma diez años de liderazgo digital.

atresplayer continúa reforzando su liderazgo en el mercado audiovisual español y cierra la temporada con cifras récord. La plataforma de Atresmedia se consolida como la plataforma nacional líder, tras reunir 24 millones de espectadores a lo largo de la temporada, y alcanza además un nuevo récord de más de 760.000 abonados, reflejo del crecimiento sostenido de su modelo de suscripción y de la confianza de los usuarios en su oferta de contenidos.

A estos datos se suma un sólido comportamiento del consumo. Esta temporada, Atresmedia encadena 10 años de liderazgo digital y logra más de 1.000 millones de interacciones en redes sociales gracias a atresplayer y una oferta de contenidos de referencia.

760.000 suscriptores en atresplayer | Atresmedia

Con 11 nuevos proyectos estrenados sólo en esta temporada, atresplayer vuelve a colocarse como la plataforma española que más producción nacional estrena cada año.

Este curso, atresplayer ha dado cabida a todo tipo de géneros de ficción para hacer más grande su catálogo y ha estrenado títulos como Mar Afuera, La Ruta: Vol. 2: Ibiza, La Nena, Rafaela y su loco mundo, Entre tierras 2, Las hijas de la criada, Los Protegidos: Un nuevo poder, 33 días o Ágata y Lola, que se ha sumado este mismo domingo. Además, ha vuelto a dar espacio al entretenimiento original con la quinta temporada de Drag Race España.

atresplayer no para de hacerse grande y ya tiene los ojos puestos en su próxima temporada. Llegarán así los estrenos de las segundas temporadas de FoQ: La nueva generación, ¿A qué estás esperando? y Perdiendo el juicio o nuevos títulos como Las Vecinas, A la deriva, Trazos ocultos, Sira, Mi querida Lucía o Crimen en España.

Además, atresplayer estrenará la sexta edición de Drag Race España, la segunda edición de Drag Race España All Stars o la serie documental Los hombres equivocados.

Un año de acuerdos pioneros en el sector

atresplayer ha sabido dar un paso al frente en cada uno de los acuerdos alcanzados en estos últimos años, volviendo a demostrar ir siempre marcando el camino como referente internacional. De esta forma, las grandes multinacionales han sabido ver en Atresmedia el aliado ideal con el que asociarse en nuestro país.

Histórico acuerdo de integración con Disney+atresplayer y Disney+ alcanzaron el pasado año un acuerdo histórico en el mercado español al sellar la primera gran alianza del sector entre el grupo líder de televisión en España ATRESMEDIA y una de las principales plataformas de streaming a nivel global. Un acuerdo inédito que permite a atresplayer y a Disney+ ampliar públicos y catálogo y que refuerza la ya larga historia de colaboración entre ambas compañías.

Los clientes de Disney + tienen acceso a una colección especialmente seleccionada de títulos de ATRESMEDIA a través del sello atresplayer. Esto incluye más de 300 horas anuales del contenido producido en España que se irá renovando de forma regular, en un espacio dedicado a atresplayer dentro de Disney+.

Venta de contenido a las principales plataformas internacionales como Netflix, Prime Video o Apple TV

Los títulos de ATRESMEDIA se convierten en garantía de éxito en su salto a otras plataformas a nivel internacional. Títulos como Perdiendo el juicio, Ángela, Entre tierras, La cocinera de Castamar, Alba, A muerte o Heridas han sido algunos de los títulos de habla no inglesa más vistos de los últimos años. Un hecho que refleja la calidad de los títulos de ATRESMEDIA, que ya cuenta con un sello de identidad propio que percibe el espectador.

Lanzamiento de ViX, la plataforma de TelevisaUnivisión, a través de atresplayer

TelevisaUnivision, la compañía líder de medios en español en el mundo, y Atresmedia, grupo audiovisual español líder, se unieron para el lanzamiento en España de ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, que está disponible en atresplayer, la plataforma de Atresmedia referente en el mercado español.

ViX está disponible en atresplayer bajo la modalidad de suscripción sin publicidad. Los abonados podrán tener acceso a 15.000 horas de contenido premium, incluyendo las series originales y películas, además una librería de contenido con novelas, comedias y dramas icónicas en español.

Una oferta de contenidos única en España

La plataforma de ATRESMEDIA ha estrenado en sus más de seis años de vida casi medio centenar de producciones, cuenta con más de 30.000 horas de catálogo disponible y suma más de 1.000 horas de emisión en directo a la semana. Ofreciendo en directo y bajo demanda todo el contenido de los canales lineales de Atresmedia. Es, además, la plataforma que más series españolas ha estrenado en los últimos años, reafirmando así su apuesta por este género. Pero el modelo de atresplayer va mucho más allá, y es que también cuenta con entretenimiento, documentales, programas de actualidad e informativos en su amplio catálogo de contenido.

Ofrece a los suscriptores la posibilidad de consumo a la carta o en directo gracias también a los 10 canales fast lanzados hace unos meses en la que ha sido la última gran transformación de la plataforma. Además, desde este mes de diciembre, atresplayer incorpora las ficciones verticales, pioneras en España, en su catálogo de contenido. atresplayer sigue innovando y sorprendiendo, sigue un paso al frente para ofrecer al usuario el mejor contenido y la mayor variedad y diversidad.

Lo hace con un catálogo en el que se encuentran los programas de creación propia que más triunfan como El Hormiguero, El Desafío o Tu cara me suena, que arrasan en España y que ya han traspasado fronteras. También cuenta con formatos de éxito internacional como La Voz, El 1%, Mask Singer, Pasapalabra, ¿Quién quiere ser millonario? o la ficción más vista de la televisión, Sueños de libertad.

atresplayer, pionera en contenido vertical

atresplayer vuelve a demostrar que siempre va un paso por delante y este año ha incorporado al catálogo de Flooxer sus primeras series verticales. Este nuevo género está diseñado para ser consumido en vertical y cuenta con historias de pocos personajes, con muchos giros argumentales, con una duración de 1 a 3 minutos y con capítulos entrelazados que se hacen perfectas para hacer un maratón de varios episodios.

Tras el éxito de Una novia por Navidad, el primer lanzamiento de este género, atresplayer ya ha estrenado su segunda temporada, Una novia por vacaciones.

Además, la plataforma ya ha rodado Baddie, el que será su siguiente proyecto vertical.

atresplayer, más allá de España

atresplayer es mucho más que la plataforma de streaming de Atresmedia en España: es una ventana al mundo que lleva el mejor contenido en español a cualquier lugar del planeta. Con un carácter propio y una oferta única de series, informativos, programas de actualidad, entretenimiento y producciones originales, atresplayer está considerada como una de las principales plataformas de vídeo en español a nivel global.

Su relevancia es especialmente notable en el continente americano, donde no deja de crecer gracias a su integración en servicios de streaming y TV como Clarovideo, Amazon Channels, Roku Premium, YouTube y Liberty, entre otros