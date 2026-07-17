Así son las primeras imágenes de Sira, la esperada adaptación de la novela de María Dueñas y continuación de la aclamada El tiempo entre costuras. Muy pronto a atresplayer.

El universo de El tiempo entre costuras está de vuelta. Tras conquistar a millones de lectores y convertirse en uno de los mayores fenómenos de la ficción española, la historia de Sira Quiroga continúa con Sira, la nueva serie basada en la novela homónima de María Dueñas.

Esta esperada adaptación estrenará su primer episodio en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián antes de llegar en exclusiva a atresplayer y, posteriormente, al prime time de Antena 3. Ya hemos podido ver las primeras imágenes de la ficción.

Primeras imágenes de Sira | Atresmedia

Sira, la esperada continuación de El tiempo entre costuras

Inspirada en la novela publicada por María Dueñas en 2021, la serie recupera a Adriana Ugarte en el papel de Sira Quiroga, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión española.

Junto a ella regresan rostros muy ligados al universo de El tiempo entre costuras, como Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. El reparto se completa con Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Melina Matthews, Orla O'Leary, Kathleen Gati, Darío Grandinetti, Cecilia Suárez, Elvira Mínguez, Sue Flack y Sharon Mann, entre otros.

Primeras imágenes de Sira | Atresmedia

La historia comienza tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Sira Quiroga decide dejar atrás su etapa como colaboradora del Servicio Secreto Británico para iniciar una nueva vida junto a Marcus. Sin embargo, cuando está a punto de convertirse en madre, un inesperado acontecimiento cambiará su destino para siempre.

Adriana Ugarte en Sira | Atresmedia

Obligada a reinventarse una vez más para salir adelante y proteger a su hijo, Sira emprenderá un nuevo camino marcado por dos importantes misiones y una nueva vocación.

Adriana Ugarte como Sira Quiroga en Sira | Atresmedia

La trama combina drama histórico, espionaje, romance y conspiraciones políticas, llevando al espectador por escenarios tan fascinantes como Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger. En estas ciudades, Sira volverá a moverse entre las altas esferas de la sociedad, los medios de comunicación y las intrigas internacionales en una Europa que intenta reconstruirse tras la guerra.

Adriana Ugarte como Sira Quiroga en Sira | Atresmedia

La escritora María Dueñas participa en la serie como productora ejecutiva creativa, garantizando la fidelidad al universo de la novela.

La adaptación televisiva ha sido realizada por Tatiana Rodríguez, con la coordinación de guion de Irene Rodríguez. La ficción está producida por Buendía Estudios Bizkaia, Atresmedia y Netflix, y cuenta con Marina Seresesky y Olga Osorio al frente de la dirección.

Sira será el regreso de uno de los personajes de ficción más querido por los espectadores españoles. Mientras esperamos que llegue el esperado estreno de la serie puedes volver a ver El tiempo entre costuras en atresplayer.