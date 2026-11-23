Nuestra reina Kalifata favorita convierte el salón del Sí lo digo en un campo de margaritas y llega dispuesta a dejar huella en la semifinal. ¡Y vaya si la deja, tata! Margarita ladra, no calla y pone a Samantha Ballentines en peligro.

Puede que la corona se le escapase, pero el estrellato no. Margarita Kalifata llega al Sí lo digo desatada de emoción para comentar la semifinal y el reto con el que arrasó en su edición: el Roast. ¡Menuda perra dulce y desbocada está hecha nuestro tata!

Y de Córdoba no solo trae flores. También viene cargada de flamenquines para presumir de la gastronomía de su tierra, aunque parece que el cocinado no ha salido del todo bien. Samantha tendrá que elegir entre saciar el hambre o salvar su vida.

Una review con mucha tensión por conocer a las cuatro finalistas en la que se abre el debate sobre Maitetxu Mía, alias Maite, convertida en la villana de esta temporada por todo el salseo que está dando. ¿Es la auténtica comedy queen de su edición? Las dos reinas lo tienen claro: ¡gracias, Maite, por darnos tanto contenido!

También hay tiempo para conocer a las auténticas atletas del drag. Las Olimpiadrags dejan al dúo andaluz con la boca abierta: pelucas voladoras, combates sobre el ring y pruebas que pueden mandar a una concursante al fisio antes que a la final. ¡Tanto, que Margarita propone convertir el salón en un cuadrilátero para la próxima temporada!

Pero detrás de tanto ladrido también hay sabiduría. Margarita tiene un mensaje para las futuras concursantas y Samantha una conclusión clarísima: de Drag Race se sale con un máster en televisión.

Y entre tanto shade, atragantamiento y lanzamiento de pelucas, nuestras reinas sacan su lado más blandito viajando al pasado. Las versiones infantiles de las concursantes de la sexta edición despiertan toda su ternura.

Este Sí lo digo ha salido muy perruno, muy tetudo y muy de infarto. ¡Menuda semifinal! Ya tienes disponible el nuevo programa en atresplayer. ¡Corre a verlo, tata!