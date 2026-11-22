En este programa de Drag Race España hemos vivido la primera edición de las Peluca Olimpiadrags, un concurso de lanzar pelucas que ha tenido lugar después de meterse en drag en apenas 10 minutos.

Las reinas han sacado su lado más deportista para lanzar sus pelucas lo más lejos posible. Y después, dos de ellas, se han batido en un importante reto final.

Descubre quiénes han sido las dos finalistas del minireto en el noveno programa de Drag Race España, ya disponible al completo en atresplayer.