Miguel Ríos habla sin filtros sobre sus miedos y convicciones con Gonzo en Salvados. Descubre una de sus entrevistas más íntimas ya disponible en atresplayer.

Tras la buena acogida que tuvo la charla con Teresa Rodríguez, que se convirtió en lo más visto de la cadena. Esta semana Salvados, se acerca a una de las grandes leyendas del rock español, Miguel Ríos, que a sus 82 años ha hecho una pequeña parada en su gira para atender a Gonzo y repasar su trayectoria musical, sus difíciles comienzos hasta su éxito internacional. Tampoco han faltado reflexiones sobre la fama, el paso del tiempo y la actualidad política y social.

Miguel Ríos repasa su vida y su trayectoria musical en Salvados

Pionero del rock en español, Miguel Ríos alcanzó el éxito internacional en 1969 con el Himno a la alegría y revolucionó los conciertos en directo con el mítico Rock&Ríos, publicado en 1982. Su trayectoria lo ha convertido en una figura imprescindible para comprender la evolución de la música popular española.

Gonzo acompaña a Miguel Ríos en una de las paradas de su gira: el Circo Price de Madrid, un lugar ligado a los primeros pasos de su historia artística hace más de seis décadas.

El programa muestra los momentos previos a la actuación, la adrenalina antes de salir al escenario y una conversación en la que el músico se abre sobre su vida personal. La fama, el envejecimiento y los recuerdos de su infancia conviven con una reflexión sobre el papel que ha desempeñado el rock en la sociedad española.

Los duros inicios, el estrellato y el compromiso con su ideología

Durante la entrevista, el cantante recuerda su infancia en Granada, marcada por la muerte prematura de su padre y por la importancia de su madre. También relata las dificultades de sus primeros años en la música, cuando el rock parecía tener poco futuro en España.

En plena dictadura franquista, Ríos buscó la manera de abrirse camino en un entorno marcado por las restricciones y la falta de libertades. El éxito internacional transformó su vida y le permitió salir de la pobreza, pero asegura que nunca perdió de vista sus orígenes ni su conciencia de clase.

La conversación también aborda la evolución política y social del país. Gonzo acompaña al músico a una comida con la periodista Maruja Torres y el escritor y cineasta David Trueba, en la que recuerdan los cambios sociales de los años ochenta y la ilusión que despertó la llegada del PSOE al Gobierno.

Miguel Ríos expresa también su decepción con antiguos referentes políticos, como Felipe González y Alfonso Guerra, y reflexiona sobre la fragmentación y las disputas internas de la izquierda.

El cantante no esquiva los asuntos más controvertidos de la actualidad. Habla del auge de la ultraderecha, recuerda el movimiento "No a la guerra" y condena el genocidio en Gaza. Su compromiso con estas causas, explica, también se manifiesta en sus conciertos, donde sus posicionamientos políticos pueden provocar reacciones encontradas entre el público.

Los miedos de Miguel Ríos ante el paso del tiempo

En uno de los momentos más personales de la entrevista, Miguel Ríos confiesa sus temores ante el envejecimiento, la posibilidad de sufrir alzhéimer y la pérdida de autonomía.

El músico recuerda las advertencias de su madre sobre el peligro de hacerse viejo encima de un escenario. Una reflexión que adquiere un significado especial para alguien que, después de décadas de carrera, continúa subiéndose a él con la misma pasión.

Recuerda que ya puedes ver los todos los programas de Salvados en atresplayer.