Animación, aventuras y mucho humor: descubre tres títulos de ViX disponibles en atresplayer para disfrutar en familia.

atresplayer no solo ofrece series, documentales y grandes programas para adultos. La plataforma también cuenta con un amplio catálogo pensado para los más pequeños, que sigue creciendo gracias a su acuerdo con ViX.

En la plataforma podemos encontrar desde clásicos reinventados a películas de animación y aventuras llenas de fantasía que permiten disfrutar de un plan perfecto en familia. Si buscas qué ver con los niños, estas son algunas de las recomendaciones más divertidas disponibles que puedes en atresplayer con tu PLAN ViX.

El Chavo, el clásico que sigue conquistando generaciones

Uno de los títulos más curiosos del catálogo infantil es El Chavo, la versión animada de la mítica serie El Chavo del 8.

En esta adaptación, el entrañable protagonista y el resto de vecinos de la famosa vecindad regresan con nuevas aventuras cargadas de humor, imaginación y situaciones tan divertidas como las que hicieron del formato original un fenómeno internacional.

Gracias a la animación, una nueva generación de espectadores puede descubrir a personajes tan inolvidables como Quico, La Chilindrina, Don Ramón o el Señor Barriga.

La leyenda de los chaneques, una aventura llena de misterio y fantasía

Para quienes prefieren las historias de aventuras, La leyenda de los chaneques es una de las opciones más recomendables.

La película sigue a Leo San Juan, que cinco años después de abandonar sus poderes intenta llevar una vida tranquila junto a su familia y centrado en la panadería familiar.

Sin embargo, un viaje a Veracruz junto a Nando cambia por completo sus planes cuando una antigua maldición despierta en la selva de Los Tuxtlas. Leo deberá volver a enfrentarse a criaturas sobrenaturales para evitar una nueva amenaza.

La animación combina acción, humor y elementos del folclore mexicano en una aventura para toda la familia.

Las Leyendas: El origen, una historia inspirada en el Día de Muertos

Las Leyendas: El origen, es una película de animación que mezcla fantasía, emoción y tradición.

La historia sigue a Finado y Moribunda, cuya misión cambia radicalmente cuando deben proteger a un bebé humano que ha cruzado accidentalmente el portal entre el Reino de los Vivos y el de los Muertos. Mientras intentan devolver el equilibrio entre ambos mundos, deberán enfrentarse a Moira, una poderosa hechicera con oscuros planes.

Además de ofrecer una entretenida aventura, la película acerca a los más pequeños a una de las celebraciones más emblemáticas de México: el Día de Muertos, poniendo en valor su riqueza cultural y sus tradiciones.