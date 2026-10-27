Ya puedes ver gratis en atresplayer cinco nuevos documentales de Ingenieros de la antigüedad. Descubre cómo se construyeron los grandes monumentos, las primeras carreteras y las fortalezas medievales.

Ya puedes ver gratis en atresplayer cinco nuevos documentales de Ingenieros de la antigüedad. ¿Cómo consiguieron levantar enormes monumentos de piedra sin herramientas modernas? ¿Cuándo comenzaron a construirse las primeras carreteras? ¿Qué soluciones encontraron las civilizaciones antiguas para transportar agua y levantar castillos casi infranqueables?

MEGADOCS continúa explorando los grandes hitos de la ingeniería a través de cinco nuevos documentales de Ingenieros de la antigüedad, disponibles gratis en atresplayer. Un recorrido por las construcciones y los inventos que transformaron la historia y sentaron las bases de muchas de las tecnologías actuales.

Desde los enigmáticos megalitos de Carnac, en la Bretaña francesa, y Stonehenge, en Reino Unido, hasta las grandes fortalezas medievales, estos documentales revelan cómo nuestros antepasados afrontaron algunos de los mayores desafíos de la construcción. También descubriremos la evolución de las carreteras, el reto que ha supuesto el abastecimiento del agua para los constructores o como la invención del barco supuso el fin entre la tierra y el mar.

Los secretos de la Edad de Piedra: los misterios de Stonehenge y Carnac

Mucho antes de la aparición de las herramientas de metal, los ingenieros de la Edad de Piedra ya levantaban monumentos de enormes dimensiones. Estos megalitos, construidos con una precisión sorprendente, siguen planteando preguntas sobre las técnicas, los conocimientos y los recursos de las sociedades que los erigieron.

Desde las gigantescas tumbas subterráneas hasta las emblemáticas piedras de Stonehenge y los alineamientos megalíticos de Carnac, los arqueólogos continúan investigando cómo se transportaron y colocaron estos bloques y qué finalidad tenían. Un viaje a los orígenes de la ingeniería para descubrir las claves de unas construcciones que todavía despiertan fascinación.

Carreteras que cambiaron el mundo: el origen de las grandes vías de comunicación

La rueda y las carreteras transformaron para siempre la forma de desplazarse, transportar mercancías y conectar comunidades. Su desarrollo fue uno de los grandes avances tecnológicos de la historia, con consecuencias que todavía se perciben en nuestras ciudades y redes de transporte. ¿Cómo se construyeron las primeras vías? Descubre también cuál es la que los arqueólogos consideran la primera rueda con más de 5.000 años de antigüedad.

El poder del agua: cómo las antiguas civilizaciones resolvieron su abastecimiento

Garantizar el acceso al agua ha sido uno de los mayores retos de la ingeniería a lo largo de la historia. Desde los primeros asentamientos hasta las grandes ciudades, las sociedades han tenido que encontrar soluciones para captar, transportar y distribuir este recurso esencial.

Acueductos, canales, túneles subterráneos y presas forman parte de una larga evolución de conocimientos y técnicas. Descubre el reto que ha supuesto el abastecimiento del agua para los ingenieros.

Los secretos del Mary Rose: la ingeniería naval y los primeros barcos

La invención de las embarcaciones abrió nuevas posibilidades para la exploración, el comercio y la conquista. Gracias a la ingeniería naval, las sociedades pudieron cruzar ríos y mares, transportar mercancías y establecer conexiones entre territorios alejados. Pero ¿cómo evolucionaron los primeros barcos? Aunque estos ya no existen debido al paso del tiempo a través de restos arqueológicos podemos acercarnos a esos primeros navíos.

También descubrimos el Mary Rose, el célebre buque inglés del siglo XVI cuyo descubrimiento y recuperación fue esencial para saber más sobre la construcción naval y la vida a bordo.

Grandes castillos medievales: cómo se construían las fortalezas

La conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI impulsó la construcción de nuevas fortalezas y castillos pensados para defender territorios y resistir los ataques enemigos. Destaca el castillo de Caerphilly, en Gales, una imponente fortaleza reconocida por sus dimensiones y sus sistemas defensivos. Sus murallas, torres y fosos permiten comprender cómo los ingenieros medievales diseñaban edificios preparados para dificultar el avance de los atacantes.

Dónde ver los documentales de Ingenieros de la antigüedad

Los cinco nuevos documentales de Ingenieros de la antigüedad, de MEGADOCS, ya están disponibles gratis en atresplayer. También puedes volver a ver los primeros cinco documentales que invitaban a descubrir la Gran Muralla China, las pirámides de Egipto, el templo Angkor Wat, la catedral de Notre Dame y el Taj Mahal.