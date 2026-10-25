María Elena Saldaña 'La Güereja' y Cecilia Galliano encabezan una comedia desternillante sobre la familia y los enredos del destino. Ya disponible en atresplayer

Más vale sola es una comedia de situación protagonizada por María Elena Saldaña, conocida como La Güereja, y Cecilia Galliano. La serie cuenta la historia de dos mujeres que descubren por casualidad que son medio hermanas y que, pese a sus enormes diferencias, terminan compartiendo casa y protagonizando situaciones tan disparatadas como divertidas.

La ficción reúne humor, conflictos familiares y convivencia en una historia que demuestra que los lazos familiares pueden aparecer cuando menos te lo esperas. La serie ya está disponible en el catálogo de ViX a través de atresplayer.

De qué trata Más vale sola

Julieta Romeo (María Elena Saldaña) y Pilar Maldonado (Cecilia Galliano) llevan vidas muy distintas y no imaginan que tienen algo fundamental en común: su padre.

La verdad sale a la luz cuando Amador (Manuel "Flaco" Ibáñez) sufre un ataque al corazón y su ingreso hospitalario destapa la doble vida que ha mantenido durante años en ciudades diferentes. Hasta ese momento, ninguna de sus hijas sabía de la existencia de la otra.

El inesperado descubrimiento cambia sus vidas por completo. Por circunstancias del destino, Julieta y Pilar terminan viviendo juntas y deben aprender a convivir a pesar de sus personalidades opuestas, sus diferentes maneras de entender el mundo y los continuos desencuentros que surgen bajo el mismo techo.

La convivencia entre las dos hermanas da lugar a situaciones caóticas, enredos familiares y momentos cómicos que convierten cada día en una nueva aventura.

Quién es quién en el reparto de Más vale sola

La serie está encabezada por dos actrices que dan vida a las protagonistas de esta peculiar historia familiar.

María Elena Saldaña, La Güereja , interpreta a Julieta Romeo , una de las dos hermanas que descubre la existencia de su familia.

, interpreta a , una de las dos hermanas que descubre la existencia de su familia. Cecilia Galliano da vida a Pilar Maldonado , la otra protagonista, que tendrá que adaptarse a una convivencia inesperada.

da vida a , la otra protagonista, que tendrá que adaptarse a una convivencia inesperada. Manuel "Flaco" Ibáñez interpreta a Amador, el padre de ambas, cuya doble vida desencadena la trama.

interpreta a Amador, el padre de ambas, cuya doble vida desencadena la trama. Alexis Ayala encarna a Gastón, el exmarido de Pilar.

El reparto se completa con Gaby Ramírez, Aída Pierce, Ricardo Mendoza, Melissa Ortega, Michel López, Diana Carreiro y Daniela Baeza.

La idea original de Más vale sola es de Reynaldo López, que apuesta por una comedia familiar basada en los contrastes entre sus protagonistas y las complicaciones que surgen cuando dos desconocidas descubren que son hermanas.

Dónde ver Más vale sola

Puedes ver el primer capítulo de Más vale sola gratis en atresplayer, para poder acceder al resto solo necesitarás tu PLAN ViX. La sitcom es una opción ideal para quienes buscan una comedia ligera, con personajes peculiares, situaciones cotidianas llevadas al extremo y una historia centrada en las relaciones familiares. ¡No pararás de reír! ¡Disfrútala!