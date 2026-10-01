Javier Calvo y Javier Ambrossi están viviendo un momento muy dulce gracias al éxito que ha tenido el estreno de La bola Negra. Los realizadores han visitado Cara al Show para hablar sobre la película, sus experiencias personales y algunos de los temas más actuales. El programa también ha recibido la visita de la periodista y escritora Maruja Torres que acudió al espacio a presentar su nuevo libro. También Giró charló con su colaborador más irreverente Nacho Duato. Ya puedes disfrutar del programa completo en atresplayer.

Javier Calvo y Javier Ambrossi hablan de La bola negra en Cara al Show

Los primeros invitados del programa han sido Javier Calvo y Javier Ambrossi, los cineastas han acudido a Cara al Show tras el estreno de La bola negra, una película que está cosechando un gran éxito entre la crítica y el público.

Junto a Marc Giró, ambos han repasado algunos de los momentos más destacados del rodaje y han compartido cómo están viviendo la respuesta que está teniendo la película. Además, los dos directores se adentraron también en su faceta más personal y hablaron sobre cómo es trabajar juntos después de su ruptura.

Maruja Torres presenta su nuevo libro

La periodista y escritora Maruja Torres también se sentó con Marc Giró para presentar su nuevo libro, Cuanta más gente me jode, más buenos recuerdos tengo.

Durante su visita al programa, Maruja Torres repasó algunos de los temas más candentes de la actualidad y compartió las experiencias y aventuras que siguen acompañándola a sus 83 años.

Nacho Duato habla de Miguel Bosé

El programa cuentó además con la participación de Nacho Duato, colaborador de Cara al Show. El bailarín y coreógrafo habló sobre su relación con Miguel Bosé.

Ya puedes ver Cara al Show al completo en atresplayer y disfrutar de las entrevistas de Marc Giró. Tienes todos los programas disponibles en la plataforma.