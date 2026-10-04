La historia de Juana llega a atresplayer. Camila Valero y Brandon Peniche protagonizan esta historia de amor y maternidad que comienza de una forma de lo más peculiar. Ya tienes disponible gratis los primeros cinco capítulos.

La historia de Juana, llega a atresplayer a través del catalogo de ViX. Es una serie que da la vuelta a las historias de amor tradicionales y comienza por el embarazo de su protagonista. Camila Valero y Brandon Peniche protagonizan esta ficción en la que una joven se convierte en madre por un inesperado error médico antes de haber vivido verdaderamente el amor. Ya puedes ver los primeros 5 capítulos gratis en la plataforma. El resto de episodios podrás verlos gracias a tu PLAN ViX.

La historia de Juana: una historia que comienza por el final

Cuando una historia de amor comienza, lo habitual es que los protagonistas se conozcan, se enamoren y, posteriormente, formen una familia. La historia de Juana rompe por completo con este esquema y cuenta la historia al revés.

La protagonista es Juana, interpretada por Camila Valero, una joven alegre, encantadora y virgen que acude al ginecólogo para realizarse un examen rutinario. Sin embargo, un error en la clínica hace que termine sometiéndose accidentalmente a un proceso de inseminación artificial.

Cuando descubre que está embarazada, la vida de Juana cambia por completo. Con el apoyo de su abuela Josefina (Cynthia Klitbo), su madre Jeny (Grettell Valdez) y su tío Felipe (Mario Morán), tendrá que enfrentarse a una maternidad inesperada y aprender a desenvolverse en una nueva etapa de su vida sin siquiera haberse enamorado.

Juana y Gabriel, dos vidas destinadas a encontrarse

Por otro lado, Gabriel Rubio (Brandon Peniche), un hombre de 36 años, poderoso y exitoso que, después de sobrevivir a un cáncer, comienza a replantearse sus prioridades.

Gabriel siente la necesidad de convertirse en padre y dejar un legado. Sin embargo, su mujer, Paula Fuenmayor (Irina Baeva), una mujer hermosa y superficial no comparte el mismo deseo. Todo cambia cuando descubre el error cometido por la clínica y averigua que Juana está embarazada del bebé de Gabriel.

Paula hará todo lo posible para mantenerlos alejados, pero Juana y Gabriel, a pesar de proceder de mundos completamente diferentes, parecen estar destinados a encontrarse.

Así es el reparto y el equipo de La historia de Juana

La historia de Juana, producción de W Studios y producida por Patricio Wills, Aimee Godínez y Jorge Sastoque, cuenta con un amplio reparto encabezado por Camila Valero y Brandon Peniche.

La ficción reúne también a Fabiola Guajardo, Cynthia Klitbo, Irina Baeva, Grettell Valdez, Mario Morán, Henry Zakka, Moisés Arizmendi, Omar Germenos, Carlos Gatica, Dany Cordero, Issabella Camil, Federico Espejo, Gabriela Carrillo, Ara Saldívar, Natalia Payan, Paly Duval, Luis Gatica y Valentina Buzzurro, entre otros.

Además, cuenta con la actuación especial de Diego Klein y con la actuación estelar de Alexis Ayala, que interpreta al personaje que intentará acabar con los Rubio.

La serie está dirigida por Rolando Ocampo, Luis Manzo y Carlos Santos. La historia de Juana es una historia original de Perla Farías, con guion de Perla Farías, Verónica Suárez, Basilio Álvarez y Felipe Silva.

Los cinco primeros capítulos gratis en atresplayer

Disfruta de La historia de Juana completa en atresplayer y descubrir esta particular historia de amor. Ya puedes ver los primeros capítulos en abierto y gratis en la plataforma.