¿Estás enganchado a En tierra lejana? Descubre tres series con romances inolvidables, giros inesperados y personajes infantiles que te conquistarán en atresplayer.

En tierra lejana, la exitosa telenovela turca protagonizada por Ozan Akbaba y Sinem Ünsal, ha conquistado a los espectadores con una mezcla perfecta de romance, drama familiar, giros inesperados y un personaje infantil que se ha ganado el cariño del público: el pequeño Cihan Deniz.

Si tienes ganas de más historias cargadas de emoción, estas series disponibles en atresplayer tienen todos los ingredientes para convertirse en tu próxima obsesión: amores imposibles, secretos familiares, personajes inolvidables y niños que cambian para siempre la vida de quienes les rodean.

Emanet, una historia de amor que nace del dolor

Si En tierra lejana te ha atrapado por la intensidad de sus personajes, Emanet es una apuesta segura.

Actualmente en emisión en Nova, puedes ver en atresplayer tanto los capítulos ya emitidos como los disponibles en preestreno.

La historia sigue a Yaman, un poderoso empresario incapaz de amar debido a los traumas de su infancia. La única persona que consigue despertar sus sentimientos es su sobrino Yusuf. Todo cambia cuando la madre del pequeño fallece y su tía Seher llega a la mansión familiar para hacerse cargo de él.

Lo que comienza con constantes enfrentamientos entre Yaman y Seher acaba convirtiéndose en una intensa historia de amor. Mientras ambos luchan contra sus propios miedos, salen a la luz secretos familiares que cambiarán para siempre sus vidas, incluido un descubrimiento que nadie esperaba: el policía que investiga a la familia resulta ser el medio hermano de Yaman.

Te doy la vida, una historia que emociona desde el primer capítulo

Si uno de los personajes que más te ha conquistado de En tierra lejana es el pequeño Cihan Deniz, Te doy la vida volverá a tocarte el corazón. Todos sus capítulos están disponibles en atresplayer a través del PLAN ViX.

La historia comienza cuando Nicolás, un niño de siete años, es diagnosticado de leucemia. Sus padres adoptivos buscan desesperadamente un donante compatible y descubren que su padre biológico es Pedro, un joven mecánico que desconocía por completo que tenía un hijo.

A partir de ese momento nace una relación tan emotiva como inesperada entre ambos, mientras Pedro también empieza a sentir una profunda conexión con Elena, la madre adoptiva del pequeño. Una historia sobre la familia, las segundas oportunidades y el amor capaz de cambiar cualquier destino.

Amarte así, frijolito, un clásico que sigue emocionando

Entre las grandes telenovelas disponibles en atresplayer destaca Amarte así, frijolito, una historia que continúa conquistando a nuevas generaciones.

La ficción narra el romance entre Margarita, una joven cantante de mariachi, e Ignacio, un médico que regresa a su pueblo para comenzar una nueva etapa profesional.

Aunque Ignacio apenas recuerda una noche de su pasado, aquel momento cambió por completo la vida de Margarita. A partir de ahí ambos deberán enfrentarse a los secretos que les unen, mientras un pequeño protagonista se convierte en el verdadero corazón de la historia.

Todas estas series tienen en común a un pequeño protagonista que nos roba el corazón. ¡Disfrútalas!