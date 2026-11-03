Valentina Buzzurro y José Pablo Mino encabezan la nueva versión de este inolvidable melodrama de superación y segundas oportunidades. Descubre cómo ver todos los episodios al completo en atresplayer.

Ya puedes disfrutar en atresplayer del primer episodio en abierto y gratis de Yo no creo en los hombres, la producción de ViX que recupera la esencia de este conocido melodrama con una mirada renovada y actual.

La ficción presenta una nueva adaptación de la historia que conquistó a los espectadores en 2014 y que vuelve ahora con un reparto encabezado por Valentina Buzzurro, José Pablo Minor y Adolfo de la Fuente.

Junto a ellos encontramos a Paulina Matos, Lourdes Munguía, Marisol del Olmo, Cecilia Gabriela, Alejandra Zaid y Ruy Senderos, entre otros intérpretes que dan vida a los personajes que acompañarán a Julieta en su camino hacia la superación personal.

Yo no creo en los hombres: una historia de amor, traiciones y superación

Todo comienza cuando la joven Julieta (Valentina Buzzurro) se enamora perdidamente de Arturo (José Pablo Minor). Arturo parece el hombre perfecto, es guapo, carismático y todo un seductor.

Arturo también se enamora de Julieta, sin embargo, su madre Leonor (Cecilia Gabriela) no para de presionarle para que se case con Sofía (Paulina Matos) una empresaria de éxito que puede asegurar sin problemas el futuro de la familia. Aunque Arturo obedece a su madre no deja de buscar a Julieta hasta que esta finalmente se da cuenta de la mentira que ha estado viviendo con Arturo.

Harta de la situación decide olvidarse de Arturo, sin embargo, este comienza acosarla. Tras una complicada situación Julieta acaba acusada de asesinato. Mientras la joven busca demostrar su inocencia aparecerá cuando menos lo espera Emiliano (Adolfo de la Fuente) quién se convertirá en su gran apoyo, junto a su mejor amiga y su madre, y le hará replantearse nuevamente su creencia en el amor.

Mientras enfrenta sus propios miedos y lucha por recuperar el control de su vida, Julieta iniciará una transformación que la llevará a dejar atrás a la joven que siempre necesitó ser protegida para convertirse en una mujer capaz de defenderse, tomar sus propias decisiones y decidir en quién volver a confiar.

Dónde ver Yo no creo en los hombres completa

Ya puedes disfrutar del primer episodio gratis de Yo no creo en los hombres en a través del catalogo de ViX en atresplayer. Para poder acceder al resto de capítulos podrás hacerlo a través del PLAN ViX.

Si te gustan las telenovelas llenas de emociones, giros inesperados y grandes historias de amor, no te puedes perder Yo no creo en los hombres.