Descubre todos los estrenos de octubre en atresplayer: nuevos episodios de A la deriva, nuevos programas de Drag Race España y las novedades de ViX como La historia de Juana, Timbiriche, Mi casa no es tu casa o Más vale sola.

Disfruta del mejor entretenimiento este mes de octubre con atresplayer. Todos los domingos de este mes podrás disfrutar del estreno de un nuevo capítulo de A la deriva, la nueva serie de atresplayer protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher. También cada domingo podremos disfrutar de un apasionante programa de Drag Race España. Además, descubre todas las novedades que nos llegan desde ViX.

A la deriva: Cada domingo, un nuevo capítulo

La emocionante historia de A la deriva protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher que nos sitúa Bastuel, un pequeño pueblo pesquero que en los años 70 sufre una terrible tragedia tras el hundimiento de un barco. Sin embargo, tras la devastación y mientras el pueblo se recompone, dos años después vuelven a aparecer 5 de los marineros naufragados. Su vuelta y los secretos que ocultan trastoca la vida de sus familiares en Bastuel, sobre todo para Lucía quién no esperaba volver a ver a su abusivo marido. Ya tienes disponibles los primeros capítulos en atresplayer

Drag Race España: nuevo programa cada domingo

Ha llegado por fin uno de los estrenos más esperados, la vuelta de Drag Race España en su temporada número 6. Tras su estreno el pasado domingo, las reinas y el rey del drag se enfrentarán cada semana a diferentes dinámicas y pruebas eliminatorias hasta conocer finalmente a la mejor superestrella drag. No te pierdas cada domingo un nuevo y emocionante programa.

Ya tienes disponible el primer programa en atresplayer.

La historia de Juana: disponible el 2 de octubre

A partir del 2 de octubre llega a atresplayer La historia de Juana, una nueva telenovela que podrás ver gracias al plan ViX. Protagonizada por Camila Valero y Brandon Peniche.

La ficción narra la vida de Juana Bravo (Camila Valero), una joven alegre y encantadora que queda embarazada accidentalmente por un proceso de inseminación artificial. Juana conoce a Gabriel Rubio (Brandon Peniche), un hombre con quien aparentemente no tienen nada en común, sin embargo, pese a las diferencias parecen predestinados a estar juntos.

Timbiriche: disponible el 10 de octubre

Timbiriche que llega a atresplayer el próximo 10 de octubre es una serie de ficción basa en hechos reales. Relata el camino de un grupo de adolescentes en los años 80, el nacimiento de una banda de música que fue una de las más emblemáticas de la cultura pop latinoamericana. De ella surgieron grandes artistas hoy de renombre como Paulina Rubio, Thalia o Erik Rubín, entre muchos otros.

Mientras el fenómeno crece y los jóvenes se acostumbran a vivir bajo los focos, la amistad, las aspiraciones y los desafíos personales se entrelazan con la construcción de lo que luego fue una auténtica leyenda en la música. La ficción está protagonizada por Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Claro Dalmao, Sol Wainer y Andrea Chaparro.

Mi casa no es tu casa: disponible el 16 de octubre

El 16 de octubre llega una divertida comedia al catálogo de ViX en atresplayer. Una nueva película protagonizada por Ana Claudia Talancón y David Chocarro, Mi casa no es tu casa.

Andrés y Mia están completamente enamorados, el único problema es que Mía tiene dos hijos, Facu de 12 años y Santi de 8, quienes odian esta nueva relación. Todo se complica cuando deciden dar un paso más en la relación y Andrés se muda con ellos. Ante esta nueva situación los niños unen fuerzas y harán lo imposible para deshacerse del nuevo novio de su madre.

Más vale sola: disponible el 23 de octubre

A finales de mes llegará también a atresplayer formando parte del catalogo de ViX una nueva comedia protagonizada por María Elena Saldaña y Cecilia Galliano, Más vale sola.

Julieta Romeo (María Elena Saldaña) y Pilar Maldonado (Cecilia Galliano), son dos mujeres que descubren que son medio hermanas. Su padre mantuvo una doble vida en ciudades distintas y ninguna conocía la existencia de la otra.

Tras conocerse y por diferentes situaciones acaban conviviendo juntas, aunque son completamente diferentes, lo que ocasionará situaciones de lo más divertidas.

¿Aún no has visto Baddie, la nueva serie vertical de Flooxer? Ya tienes la parte 1 al completo en atresplayer

Además, una de las novedades más recientes que ha llegado a la plataforma es Baddie, la nueva serie vertical de Flooxer. Ya puedes ver al completo todos los capítulos de la primera parte.

La serie sigue la historia de Nina (Lucía de la Puerta), una reconocida influencer que comienza a investigar las razones por las que su hermana Leila (Rita González) ha intentado suicidarse con apenas 18 años. En sus descubrimientos encuentra un mundo lleno de luces y sombras. La imagen idealizada de su hermana se desmorona hasta revelar una verdad impactante sobre quién era realmente Leila bajo el alias "Baddie".