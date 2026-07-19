Ya puedes ver en atresplayer La noche eterna del Baby'O, el documental sobre la legendaria discoteca de Acapulco, con testimonios e imágenes que reconstruyen su historia.

Descubre la historia de la mítica discoteca Baby'O de Acapulco, escenario de la élite internacional y de figuras como Luis Miguel, Verónica Castro o Mijares, entre muchos más.

La noche eterna del Baby'O ya está disponible en atresplayer y puedes acceder para verlo a través del PLAN ViX. Dirigido por Emilio Maillé, este documental reconstruye la fascinante historia de Baby'O, la icónica discoteca de Acapulco que, desde su inauguración en 1976, se convirtió en uno de los locales nocturnos más exclusivos y emblemáticos de Latinoamérica.

A través de imágenes de archivo, testimonios inéditos y recuerdos de algunas de las personalidades que formaron parte de su historia, el documental recorre el auge de un espacio que fue mucho más que una discoteca: un símbolo de una época dorada para Acapulco y un punto de encuentro para artistas, empresarios, deportistas, políticos y celebridades de todo el mundo.

Entre los protagonistas que comparten sus vivencias destacan Verónica Castro, Mijares y las integrantes de Flans, quienes recuerdan cómo era la vida en uno de los lugares más exclusivos del ocio nocturno mexicano.

Mucho más que la historia de una discoteca

Con su inconfundible arquitectura, convertida en uno de los iconos del paisaje de Acapulco, La noche eterna del Baby'O también retrata la transformación de la ciudad a lo largo de las últimas décadas.

El documental aborda acontecimientos que marcaron el destino del mítico local, como el devastador incendio que sufrió en 2021, su posterior reconstrucción y reapertura un año después, así como el impacto del aumento de la violencia y de los desastres naturales que afectaron a Acapulco.

Descubre una historia de glamour, música, transformación y resiliencia a través del documental La noche eterna del Baby'O a través de atresplayer.