Descubre las mejores series de época con romances inolvidables disponibles en atresplayer: Velvet, Gran Hotel, Bandolera, Puente Viejo y más.

Las historias de grandes historias de amor siempre son una apuesta segura para que una serie sea de lo más emocionante pero si además están ambientadas en otra época, entre palacios, pueblos, hoteles o elegantes galerías, el resultado son series inolvidables.

En Atresmedia lo sabemos bien y mientras esperamos el estreno A la Deriva en atresplayer y en Antena 3 Las hijas de la criada, el próximo mes de septiembre te recordamos algunas de las series de época con grandes historias de amor que tienes disponibles en atresplayer y que son ya grandes clásicos de la televisión.

El Secreto de Puente Viejo

Ya puedes ver gratis en atresplayer todas las temporadas de esta telenovela que fue todo un éxito durante los años que duró su emisión, hablamos de El Secreto de Puente Viejo.

Doce temporadas y más de 2.000 capítulos que nos transportaron hasta la localidad de Puente Viejo, a finales de 1880 donde llega Pepa Balmes (Megan Montaner), una joven partera, allí su vida cambiará al conocer a Tristán (Álex Gadea) un noble militar e hijo de la temible doña Francisca (María Bouzas), la poderosa mujer que domina el pueblo.

Su intensa historia de amor, los secretos familiares y las constantes intrigas convirtieron la ficción en un auténtico fenómeno.

Bandolera

Inolvidable también es es Bandolera, protagonizada por Marta Hazas en el papel de Sara Reeves. La joven escritora inglesa llega al pueblo de Arazana y acaba convirtiéndose en la líder de la banda de Carranza.

Romance, acción, humor y drama se mezclan en una ficción ambientada a finales del siglo XIX, disfruta de la serie disponible en atresplayer.

Gran Hotel

Viajamos hasta principios del siglo XX, para abrir las puertas de Gran Hotel, el drama, el misterio y las diferencias entre clases sociales se dan cita en esta serie de tres temporadas protagonizada por Yon González y Amaia Salamanca.

Julio Olmedo (Yon González) un joven de origen humilde llega hasta el Gran Hotel donde su hermana trabaja, sin embargo, cuando llega descubre que su hermana ha desaparecido y nadie sabe nada. Decidido a investigar lo sucedido acaba infiltrándose como camarero. Allí se enamora de Alicia Alarcón (Amaia Salamanca) una de las hijas de la propietaria del hotel, junto a ella comenzará a juntar las pistas necesarias para saber qué le sucedió a su hermana. Ya puedes ver las tres temporadas en atresplayer.

Velvet

Adelantamos un poco más en el tiempo hasta llegar a finales de los años 50 es en este periodo se sitúa la acción de Velvet, unas majestuosas galerías de moda situadas en plena Gran Vía madrileña.

Tras la muerte de su padre Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre) debe asumir el puesto de director, al volver del extranjero se reencuentra con su amiga de la infancia, Ana Ribera (Paula Echevarría) una joven costurera que creció junto a él dentro de las galerías y que fue su amor de juventud, vuelven a enamorarse aunque su romance desafiará todas las normas de la época.

Sus cuatro temporadas fueron todo un éxito, debido también al gran reparto de actores jóvenes y consagrados que la hicieron única. Ya tienes todos los capítulos disponibles en atresplayer

Amar es para siempre

Ambientada en los años 60, nos encontramos una serie muy coral y con El Asturiano, un bar regentado por Pelayo, Marcelino y Manolita como eje central de reunión de esta España de la época de resurgimiento económico y social. Allí conocemos a numerosos y diferentes personajes a lo largo de sus 12 temporadas que puedes ver en atresplayer.

Recuerda que todavía tienes muchas más historias por descubrir en atresplayer.