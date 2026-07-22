La serie se estrena en exclusiva en atresplayer y próximamente se verá en el Prime Time de Antena 3.

A la deriva, la nueva gran apuesta de ficción de Atresmedia para la próxima temporada, ya tiene fecha de estreno. La serie protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher llegará a atresplayer el domingo 20 de septiembre. La plataforma de Atresmedia, que sigue consolidando su liderazgo en el mercado audiovisual español, estrenará un nuevo episodio en exclusiva cada domingo.

¿Qué nos vamos a encontrar?

A la deriva es un gran drama ambientado en los años 70, que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio. Paula Echevarría da vida a Lucía, una mujer que, tras la desaparición de su pareja, logra reconstruir su vida y encontrar el amor en Tristán, interpretado por Michel Noher. Sin embargo, todo cambia con el regreso de Héctor, a quien da vida Daniel Grao, el marido al que creía muerto.

El elenco

Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Silvia Alonso, Roberto Enríquez, Amparo Fernández, David Castillo, Llorenç González, Albert Baró, Camila Viyuela, Richard Holmes, Mariam Hernández, Joaquín Notario, Cristian Valencia, Ian Losada, Miquel Gelabert, Cristóbal Pinto, Yiyo Alonso, Patxi Freytez, Alberto Barahona, Mabel del Pozo, Luis Iglesias, Rosa Puga y Bosco Roglán, completan el reparto de la ficción.

La ficción cuenta con diez episodios de 50 minutos. Grabada en Canarias y en Madrid, está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo.

En definitiva, A la deriva es una historia de mujeres fuertes y resilientes, en la que la sororidad y la superación atraviesan todo el relato. Una serie coral que se construye en torno a cinco mujeres que deben lidiar con las consecuencias del regreso de esos familiares que creían muertos.

A la deriva es una producción de Boomerang TV junto a Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. Montse García es la directora de Ficción de Atresmedia y Luis Santamaría es el productor ejecutivo de esta serie escrita por Susana López Rubio, Javier Holgado y Juan Beiro, y dirigida por Humberto Miró y Menna Fité.

Lucía Alonso y Humberto Miró firman la coproducción ejecutiva, Diego del Pozo es responsable de Contenidos de Atresmedia y Daniel del Casar es analista de Guion. Al frente de la dirección de Casting está Juan León y de la dirección de Producción, Diego Polo. Antonio González es el director de Fotografía, Paco Redondo, el director artístico y Gualter de Sá el figurinista. La jefa de Maquillaje es Eva Martínez y la de Peluquería Raquel Martínez. Óscar Paniagua se encarga del Sonido y Noelia Núñez de las localizaciones.