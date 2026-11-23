Ya está disponible el nuevo capítulo de Timadores, el programa de Atresplayer presentado por José Yélamo, en el que cada semana revivimos algunos de los casos de estafa más famosos de España, como el del reverendo Vargas y el del falso guía espiritual.

Ya está disponible el tercer capítulo de Timadores, este domingo con el famoso caso del reverendo Vargas y la estafa del falso guía espiritual.

Como cada semana, José Yélamo nos hace revivir algunos de los casos de fraude y estafa más famosos de la historia de España.

¿Habías oído hablar del sacerdote Vargas y cómo consiguió engañar durante años a varios de sus feligreses, que llegaron incluso a poner sus casas a nombre de este sacerdote? Una vida oculta, engaños y mentiras que finalmente salieron a la luz gracias al olfato de un notario.

Conoce cómo se destapó uno de los casos más mediáticos de estafa de nuestro país. Nuevo capítulo de Timadores ya en atresplayer.