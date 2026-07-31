Ya tienes disponible gratis y en abierto el primer capítulo de Circo Gómez, una nueva serie de animación irreverente que puedes ver a través de atresplayer.

Circo Gómez llega a atresplayer con una propuesta de animación sarcástica, divertida y cargada de humor ácido. La serie, compuesta por 10 episodios, sigue las peripecias de una familia disfuncional dedicada al mundo del espectáculo, cuya supervivencia depende de un decadente circo itinerante que lucha por no desaparecer. Ya puedes ver el primer capítulo gratis y en abierto en atresplayer. Para poder acceder al resto podrás hacerlo a través de tu PLAN ViX.

Con un reparto de voces encabezado por Eugenio Derbez, junto a Omar Chaparro, Vanessa Bauche, Diana Bovio y Teco Lebrija, la ficción combina sátira, situaciones absurdas y personajes inolvidables para ofrecer una comedia diferente.

Circo Gómez, la serie de humor satírico y mordaz que necesitabas

La serie presenta a los Gómez, una familia de artistas tan extravagante como entrañable, liderada por Filiberto Gómez, un patriarca incapaz, machista y poco brillante que, pese a todo, consigue ganarse el cariño de quienes le rodean. Con la voz de Eugenio Derbez, el personaje se convierte en el eje de una historia donde lo absurdo y lo cotidiano conviven con total naturalidad.

Para los Gómez, su peculiar forma de vivir es completamente normal. El problema es que el resto del mundo parece no compartir esa visión.

Entre ensayos, funciones fallidas y artistas tan caóticos como carismáticos, Circo Gómez explora las relaciones familiares desde un punto de vista tan irreverente como cercano. La serie convierte las tensiones, los conflictos y los momentos más surrealistas en una sucesión de situaciones cargadas de humor que muestran lo difícil y también divertido que puede ser mantener unido un negocio familiar al borde del colapso.

Un gran equipo creativo

Además de las interpretaciones vocales de Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Vanessa Bauche, Diana Bovio y Teco Lebrija, la serie está producida por 3Pas Studios en colaboración con ViX.

El proyecto cuenta con Eugenio Derbez, Ben Odell y Javier Williams como productores ejecutivos, junto a Jordan Rubio y Pablo Calasso, mientras que la animación corre a cargo de F3 Media, con Arturo Navarro y Teco Lebrija al frente del estudio de animación y del equipo de guion.

Su combinación de humor negro, personajes extravagantes y situaciones disparatadas, hacen que Circo Gómez sea una interesante propuesta de animación para adultos. Ya puedes ver el primer capítulo gratis a través de atresplayer.