Una convivencia forzosa convierte la rutina de sus protagonistas en un caótico campo de batalla. Ana Claudia Talancón y David Chocarro protagonizan Mi casa no es tu casa, una disparatada comedia familiar sobre el amor y la convivencia. Ya disponible en atresplayer con tu PLAN ViX.

La convivencia, el amor y las travesuras familiares se dan cita en Mi casa no es tu casa, la comedia protagonizada por Ana Claudia Talancón y David Chocarro que ya puedes disfrutar en atresplayer con tu PLAN ViX. Dirigida por Jorge Colón, la película cuenta la historia de una pareja que decide vivir junta y se enfrenta a un inesperado obstáculo: los hijos de ella no están dispuestos a aceptar al nuevo miembro de la familia.

¿De qué trata Mi casa no es tu casa?

Mía (Ana Claudia Talancón) y Andrés (David Chocarro) están enamorados y deciden dar un paso importante en su relación: compartir hogar. Sin embargo, sus planes se complican cuando Facu y Santi, los hijos de Mía, se oponen a la nueva convivencia.

Los dos hermanos todavía sueñan con que su padre, Eduardo, regrese a casa y todo vuelva a ser como antes del divorcio. Convencidos de que Andrés amenaza esa posibilidad, ponen en marcha un plan para conseguir que abandone la casa y desaparezca de la vida de su madre.

Lo que comienza como una serie de pequeñas travesuras pronto se convierte en una auténtica batalla doméstica. Facu y Santi recurren a todo tipo de engaños y ocurrencias para dejar claro que Andrés no es bienvenido.

Mi casa no es tu casa | Atresmedia

Andrés, Mía y dos hermanos dispuestos a todo

Andrés trabaja en una librería y está acostumbrado a su vida de soltero y a tenerlo todo bajo control. Adaptarse a la convivencia con Facu y Santi no será precisamente sencillo, sobre todo cuando los hermanos convierten cada día en una nueva prueba de paciencia.

Pero Andrés no está dispuesto a rendirse ni a renunciar a su relación con Mía. Decidido a demostrar que su amor merece una oportunidad, se enfrenta a las ocurrencias de los niños mientras intenta encontrar su lugar en esta nueva familia.

Entre malentendidos, planes disparatados y situaciones cómicas, Mi casa no es tu casa explora los desafíos que se dan en las familias actuales.

La película está protagonizada por Ana Claudia Talancón, en el papel de Mía, y David Chocarro, que interpreta a Andrés. Junto a ellos participan Andrés Almeida, Tato Alexander, Checo Pérezcuadra y Juanpi Monterrubio.

Dirigida por Jorge Colón, Mi casa no es tu casa es una producción de Nectar Films, FOX Entertainment Studios y Cimarron.

Dónde ver Mi casa no es tu casa

Ya puedes ver Mi casa no es tu casa en atresplayer, ya disponible dentro del catálogo de ViX. Descubre esta comedia familiar sobre el amor y las segundas oportunidades.