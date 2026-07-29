Descubre el Canal Premium de atresplayer y disfruta en directo de las mejores series y contenidos exclusivos y origianles las 24 horas. Accede con tu PLAN Premium y explora toda su programación.

Si tienes contratado el PLAN Premium, uno de los canales temáticos imprescindibles de atresplayer es el Canal Premium. Este canal emite en directo las 24 horas del día, los siete días de la semana, una selección de los mejores contenidos originales y exclusivos de la plataforma para que puedas disfrutarlos en cualquier momento.

Así son los canales en directo de atresplayer

Los canales en directo de atresplayer ofrecen una forma diferente de disfrutar del entretenimiento. Además del amplio catálogo de contenido bajo demanda, la plataforma permite acceder a emisiones en directo las 24 horas del día, adaptando de esta forma el consumo de televisión al usuario.

Desde la pestaña Directos puedes acceder a la emisión de Antena 3, laSexta, Neox, Nova y Mega. También encontrarás otros canales temáticos con programación más especializada como el Canal de Aquí no hay quién viva donde puedes disfrutar de horas ininterrumpidas de humor o el Canal de Flooxer, especializado en contenido juvenil.

Además, al desplegar la opción Parrilla podrás consultar la programación completa y acceder fácilmente a cualquier contenido emitido durante la jornada. Incluso podrás recuperar programas emitidos durante los siete días anteriores, tanto si quieres volver a ver un episodio como si te has perdido alguna emisión.

Como ver el Canal Premium de atresplayer

El Canal Premium reúne durante las 24 horas del día algunos de los mejores contenidos originales y exclusivos de atresplayer. Su programación incluye series y producciones de gran éxito que se han convertido en referentes de la plataforma, como Veneno, La Ruta o Entre Tierras, además de otros títulos exclusivos disponibles para los suscriptores.

Acceder al Canal Premium es muy sencillo. Solo tienes que entrar en la pestaña Directos y desplazarte hasta encontrar el canal dentro de la parrilla o acceder desde el menú lateral, en la sección de suscripción. También puedes hacer clic aquí.

A diferencia de otros canales en directo disponibles en atresplayer, como los canales de televisión de Atresmedia, el canal infantil o las emisoras de radio, el Canal Premium está disponible exclusivamente para los usuarios que tengan contratado el PLAN Premium, lo que permite disfrutar de una programación exclusiva y sin interrupciones durante todo el día.