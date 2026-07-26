Descubre el canal Flooxer en atresplayer y disfruta 24 horas de series, humor y entretenimiento con títulos como Pyjamada, Las Uñas, La reina del pueblo y muchas más.

Los canales en directo de atresplayer ofrecen una nueva forma de disfrutar del catálogo de la plataforma. Además de acceder a tus series y programas favoritos bajo demanda, puedes sintonizar emisiones temáticas que funcionan de manera ininterrumpida durante todo el día.

El Canal Flooxer está dedicado por completo al universo de la marca de contenido joven de Atresmedia, con una programación que combina ficción, entretenimiento, humor y nuevos formatos digitales protagonizados por algunos de los creadores e intérpretes más destacados del momento.

Cómo ver los canales en directo de atresplayer

Desde la pestaña Directos tienes acceso a la emisión en directo de los principales canales de televisión de Atresmedia:

Antena 3

laSexta

Neox

Nova

Mega

Sin embargo, no son los únicos canales a los que puedes acceder ya que la plataforma cuenta con una serie de canales temáticos para poder ver una programación de lo más variada, entretenida y para todos los gustos.

Para poder acceder a estos canales hay que desplegar desde la parte de Directos la pestaña de Parrilla, además de consultar toda la programación de los canales principales podrás acceder fácilmente a los contenidos emitidos durante el día. Si llegas tarde a un programa, podrás verlo desde el principio o recuperar emisiones anteriores con solo un clic. Si haces scroll podrás acceder al resto de canales temáticos o a través del menú de la izquierda.

También podrás ver la la programación de los últimos siete días. ¡No te pierdas tus contenidos favoritos!

Un canal en directo con el mejor contenido de Flooxer

Flooxer se ha consolidado como una referencia en el entretenimiento digital gracias a un catálogo que apuesta por la innovación y las historias cercanas a las nuevas generaciones.

Si buscas series originales, entretenimiento, humor y contenido pensado para el público joven, el canal Flooxer de atresplayer es una de las mejores opciones. Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, reúne algunos de los formatos más exitosos de la marca para que puedas disfrutar de ellos en cualquier momento. Squad, Rabia, Gente hablando, Pyjamada, con Lola Lolita, Las Uñas, La reina del pueblo y mucho más. ¡No te lo puedes perder! Puedes acceder directamente desde aquí o desde el menú de la izquierda en la parrilla de la sección de Directos.