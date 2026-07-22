Descubre los canales en directo de atresplayer. Si te gustan los formatos de investigaciones periodísticas y los reportajes que invitan a reflexionar, el canal Inquietos de atresplayer es para ti. Tendrás acceso a contenido muy interesante de forma ininterrumpida.

Además de disfrutar de tus series, programas y películas favoritas bajo demanda, la plataforma de streaming atresplayer te permite acceder a emisiones en directo y a canales temáticos para que siempre encuentres algo interesante que ver. Uno de los más interesantes del que ya os hablamos fue el de Equipo de Investigación, especializado en la emisión de los mejores programas de este formato y también uno de los más populares es el Canal Inquietos pensado sobre todo para aquellos que disfrutan de los mejores documentales, reportajes y programas de investigación o debate.

Canales en directo en atresplayer, mucho más que contenido bajo demanda

En atresplayer puedes elegir qué ver y cuándo verlo, pero también seguir la programación en tiempo real. Desde la pestaña Directos tienes acceso a la emisión en vivo de los principales canales de televisión de Atresmedia:

Antena 3

laSexta

Neox

Nova

Mega

Así podrás disfrutar de la programación exactamente igual que en televisión, estés donde estés y desde cualquier dispositivo. Pero esto no acaba aquí, además de ver la emisión en directo, atresplayer te ofrece una experiencia mucho más flexible gracias a la Parrilla.

Si despliegas la pestaña Parrilla, podrás consultar toda la programación de los canales y acceder fácilmente a los contenidos emitidos durante el día. Si llegas tarde a un programa, podrás verlo desde el principio o recuperar emisiones anteriores con solo un clic.

Además de los directos de sus canales principales la plataforma también cuenta con una serie de canales temáticos que emiten las 24 horas, los siete días de la semana, como el Canal Inquietos.

Así es el canal Inquietos de atresplayer

Si te apasionan los documentales, los reportajes de investigación y el análisis de la actualidad, el canal Inquietos es uno de los espacios imprescindibles dentro de atresplayer para ti.

Este canal temático reúne una selección de algunos de los formatos más destacados de Atresmedia relacionados con la investigación, el periodismo y el debate social. Entre sus programas encontrarás: Enviado Especial, En Tierra Hostil, laSexta Columna, ¿Te lo vas a comer?, Anatomía de... o Crímenes Online, entre otros.

Programas, documentales y reportajes que analizan la actualidad, profundizan en temas de interés social y ofrecen nuevas perspectivas sobre el mundo que nos rodea. Pues acceder al Canal Inquietos desde aquí o en la pestaña directos, desplegando parrilla y haciendo scroll hacia abajo o desde el menú de la izquierda a través de la pestaña temáticos.