Entre la ofertas de canales en directo que podemos encontrar en atresplayer el canal de Equipo de Investigación, una propuesta que emite los reportajes más vistos e impactantes del programa presentado por Gloria Serra.

Más de una década de investigaciones sobre sucesos, economía, consumo, estafas, crimen, salud y temas de máxima actualidad que reunió el programa Equipo de investigación y que ahora pueden verse de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Dentro de la oferta de ales en candirecto de atresplayer existen tres canales dedicados íntegramente a programas como el canal de El Hormiguero, el canal de El club de la comedia o el canal de Equipo de investigación. Una propuesta que reúne los mejores reportajes del programa presentado por Gloria Serra.

¿Qué son los canales en directo de atresplayer?

Si todavía no conoces los canales en directo de atresplayer, se trata de una oferta de emisiones temáticas disponibles dentro de la plataforma de streaming de Atresmedia. Estos canales emiten contenido de forma continua durante las 24 horas del día, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus programas favoritos sin necesidad de elegir un episodio concreto.

Además de su amplio catálogo de series, programas y contenidos bajo demanda, atresplayer ofrece la posibilidad de seguir emisiones en directo desde cualquier dispositivo.

Cómo ver los canales en directo en atresplayer

Desde la pestaña Directos, los usuarios pueden acceder a la emisión en vivo de los principales canales de televisión de Atresmedia: Antena 3, laSexta, Neox, Nova y Mega.

La plataforma también permite comenzar los programas desde el inicio aunque ya hayan empezado y consultar la programación completa mediante la opción Parrilla, situada en la parte inferior de la pantalla. Los usuarios también pueden revisar los contenidos emitidos durante los siete días anteriores, facilitando el acceso a programas que no pudieron ver en directo.

Así es el canal en directo de Equipo de Investigación

El canal en directo de Equipo de Investigación ofrece una selección continua de los reportajes más destacados del programa de laSexta. Casos de actualidad, investigaciones exclusivas y temas que han marcado a la sociedad durante los últimos años.

Una oportunidad perfecta para descubrir algunos de los trabajos más relevantes del programa o volver a ver aquellos reportajes que dejaron huella entre la audiencia, acompañados siempre por la impecable narración de Gloria Serra. Si quieres ver el canal en directo solo haz clic aquí.