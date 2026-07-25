La Banda ya está disponible en atresplayer. Descubre de qué trata la serie de ViX protagonizada por Miguel Rodarte, Paulina Gaitán y Tessa Ia.

Con una combinación de humor negro, drama y suspense, La Banda narra la historia de un grupo de personas corrientes que, empujadas por la desesperación, terminan cruzando la línea que separa lo legal de lo criminal. Una serie repleta de giros inesperados, personajes complejos y situaciones tan absurdas como peligrosas.

Ya puedes ver el primer capítulo gratis y en abierto en atresplayer, además podrás acceder al resto de episodios gracias tu PLAN ViX.

La Banda, Cuando la desesperación llama a la puerta

La historia comienza con Rafael, quien es interrogado por Paloma, una enigmática mujer. A través de ese encuentro se reconstruyen los acontecimientos que dieron origen a La Banda.

La vida de Rafael cambia por completo cuando Víctor Reyes, propietario de Sanitarios Reyes, lo designa como su sucesor y anuncia su intención de dejar la empresa en manos de sus trabajadores. Sin embargo, la inesperada muerte del empresario y la llegada de Andy, su irresponsable hijo y heredero, amenazan con destruir el futuro de la compañía y de toda la comunidad de Valle Soleado.

Decidido a evitar el desastre, Rafael deja atrás sus principios y une fuerzas con su esposa Marcela, que oculta un importante secreto de su pasado, además de Camilo y Nina, para formar una improvisada banda criminal con un único objetivo: salvar la empresa.

Lo que comienza como un plan desesperado pronto se convierte en una espiral de secuestros fallidos, robos, traiciones y alianzas inesperadas. Cuando parece que ya no queda salida, un nuevo enemigo los obliga a preparar el golpe más ambicioso y peligroso de sus vidas.

Elenco de primera

La serie está protagonizada por Miguel Rodarte, Paulina Gaitán y Tessa Ia, acompañados por Aldo Escalante Ochoa, Fernando Bonilla, Aida López, Raúl Briones, Juan Daniel García Treviño y Martín Saracho. Además, cuenta con las participaciones especiales de Juan Carlos Colombo y Jesús Ochoa.

Si buscas una serie diferente, con personajes al límite, humor negro y una historia llena de tensión, La Banda ya está disponible en atresplayer ¡No te la puedes perder!