Conéctate al nuevo canal 24 horas de atresplayer y visualiza las mejores películas y contenidos navideños para maratonear sin descanso.

La plataforma atresplayer lanza un nuevo canal en directo dedicado a la Navidad, con películas, episodios especiales y algunos de los programas y series más populares del grupo Atresmedia para disfrutar de una programación navideña ininterrumpida.

La Navidad llega a atresplayer con una nueva propuesta para los amantes de estas fechas. La plataforma de streaming de Atresmedia estrena el Canal Navidad, un nuevo canal FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) o canal en directo, que ofrece una programación temática durante las 24 horas del día, los siete días de la semana con películas navideñas, programas especiales y episodios de algunas de las series más conocidas de la televisión.

Una nueva opción para quienes buscan contenidos navideños y quieren disfrutar de una programación continua sin tener que elegir qué ver a cada momento. Desde películas para toda la familia hasta capítulos especiales de series míticas de Atresmedia, el nuevo canal invita a sumergirse de lleno en el espíritu de estas fiestas.

Cómo ver los canales en directo de atresplayer

atresplayer, ofrece numerosas opciones para disfrutar de sus series, programas, documentales y otros contenidos de entretenimiento.

Además de elegir libremente qué contenido quieres ver y cuándo hacerlo, también puedes acceder a la emisión en directo de los diferentes canales de televisión del grupo.

Para ello, solo tienes que entrar en la pestaña Directos, donde encontrarás las señales on line y en directo de los principales canales de Atresmedia: Antena 3, laSexta, Neox, Nova y Mega.

La plataforma también permite incorporarse a una emisión que ya ha comenzado o volver a verla desde el principio, según las opciones disponibles. Además, desde el apartado Parrilla, situado en la parte inferior, puedes consultar la programación de los canales y descubrir qué contenidos se están emitiendo o cuáles llegarán próximamente.

Pero la oferta de televisión en directo de atresplayer no termina ahí. La plataforma también cuenta con canales temáticos que recuperan algunos de los formatos más populares del grupo y permiten disfrutar de una programación especializada. Como el Canal Aquí no hay quién viva, el Canal Multicine o el Canal infantil, entre muchos más. Ahora con la Navidad a la vuelta de la esquina, atresplayer lanza también un nuevo canal en directo de forma temporal dedicado a a contenidos navideños.

Así es el nuevo Canal Navidad de atresplayer

El Canal Navidad de atresplayer reúne una selección de películas navideñas, programas especiales y episodios de series emblemáticas de Atresmedia. Una programación pensada para acompañar a los espectadores durante estas fechas y disfrutar de los mejores momentos de la televisión con ambiente navideño. El canal estará disponible hasta el próximo 10 de enero.

Entre los contenidos que forman parte de su emisión destacan las TV movies navideñas y los especiales de programas tan conocidos como Tu cara me suena, El club del chiste, Salvados y laSexta Columna.

Empápate ya del espíritu navideño con las series más míticas de Atresmedia, con títulos como Aquí no hay quien viva, Con el culo al aire, El Barco, Velvet, Farmacia de Guardia, Manos a la obra y Un paso adelante.

¡Disfruta de una auténtica maratón navideña sin interrupciones en atresplayer!