Conoce Kidz, el canal infantil de atresplayer con programación ininterrumpida que reúne los dibujos de siempre y los favoritos de hoy: desde Heidi y La abeja Maya hasta Pokémon o Vroomiz y muchas más.

¿Sabías que atresplayer no solo te permite ver series y programas bajo demanda? La plataforma también cuenta con varios canales en directo que emiten las 24 horas del día, los siete días de la semana, para que puedas disfrutar de tus contenidos favoritos cuando quieras.

Además de la emisión en vivo de los canales de televisión de Atresmedia, atresplayer incluye un canal infantil con series para los más pequeños, disponible de forma ininterrumpida durante todo el día.

Cómo ver los canales en directo de atresplayer

Desde la pestaña Directos de atresplayer puedes acceder a la emisión en vivo de los principales canales de televisión de Atresmedia:

Antena 3

laSexta

Neox

Nova

Mega

Si prefieres incorporarte a un programa ya empezado, también puedes volver al inicio de la emisión y disfrutar del contenido desde el principio sin perderte nada.

Además, al desplegar la pestaña Parrilla, situada en la parte inferior de la pantalla, podrás consultar toda la programación de cada canal y acceder fácilmente a los programas emitidos durante la jornada e incluso a emisiones anteriores. También tendrás acceso al resto de canales temáticos de los que dispone la plataforma como el canal infantil Kidz.

Canal infantil en atresplayer | Atresmedia

Así es el Canal Infantil, Kidz, en atresplayer: dibujos sin fin

Uno de los canales temáticos más populares de la plataforma es Kidz, el canal infantil de atresplayer que ofrece programación ininterrumpida durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Es una opción perfecta para quienes buscan entretenimiento seguro y variado para los más pequeños de la casa, tanto en la televisión como en una tablet o cualquier otro dispositivo compatible.

La programación del canal Kidz reúne algunos de los grandes clásicos de la animación junto a producciones más actuales. Títulos clásicos como Heidi, David el gnomo, las aventuras de Willy Fog o La abeja Maya a series más actuales como Pokémon, Vroomiz o la nueva versión de Campeones entre muchas más.

Para acceder a él puedes hacerlo desde la parrilla o desde el menú lateral en la opción infantil.