atresplayer estrena El precio de la fama, la serie original de ViX protagonizado por Eréndira Ibarra. Descubre de qué trata y cómo ver gratis el primer capítulo.

atresplayer incorpora a su catálogo a través de ViX, El precio de la fama, una serie dramática de suspense que se adentra en los entresijos de la fama, la televisión y el precio del éxito. La ficción, está compuesta por ocho capítulos y desde la plataforma ya puedes ver el primer episodio de forma gratuita y en abierto. El resto de episodios podrás verlos a través de tu PLAN ViX.

Protagonizada por Eréndira Ibarra, Andrés Palacios y Mane de la Parra, la serie combina thriller, traiciones, chantajes y giros inesperados en una historia donde nada es lo que parece.

¿De qué trata El precio de la fama?

La protagonista es Mía Moreno (Eréndira Ibarra), una exitosa actriz de telenovelas que lleva toda una vida bajo los focos y está acostumbrada al éxito.

Sin embargo, su carrera da un vuelco cuando pierde el papel protagonista de una nueva producción frente a una joven influencer sin experiencia como actriz. Lo que parecía un simple revés profesional termina convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

Durante la gala de los Premios Talento 2003, Mía quien todavía es una niña, es testigo de como una actriz que admiraba, Amanda Escalante, muere de forma inesperada delante de todos los asistentes tras dispararse en pleno escenario. El impactante suceso marcará el inicio de una historia llena de incógnitas.

Un asesinato veinte años después cambia por completo la historia

Dos décadas más tarde, una nueva tragedia coloca a Mía en el centro de todas las sospechas.

Tras una confrontación con Renata, la influencer que ha sido elegida para sustituirla en su último trabajo, aparece muerta por un aparente suicidio. Mía queda atrapada en una compleja red de manipulación, chantajes y secretos dirigida por una misteriosa figura conocida como "El Ángel".

Mientras la fiscal Rojas avanza en la investigación y destapa verdades ocultas durante años, Mía une fuerzas con Germán y Frida para descubrir quién mueve realmente los hilos y demostrar su inocencia.

Con constantes giros de guion y una atmósfera de suspense, El precio de la fama promete mantener al espectador en tensión hasta el último episodio.

Reparto de El precio de la fama

La serie reúne a un destacado reparto encabezado por:

Eréndira Ibarra como Mía Moreno.

Andrés Palacios como Germán Vela.

Mane de la Parra como Santiago Urrutia.

Livia Brito como Amanda Escalante.

Gaby Espino como Renata Lezama.

Tamara Mazarrasa como la fiscal Rojas.

Tamara Vallarta como Frida.

Ya puedes ver el primer capítulo gratis en atresplayer

Los espectadores ya pueden disfrutar del primer episodio de El precio de la fama de forma gratuita y en abierto en atresplayer, una oportunidad para descubrir este thriller que mezcla intriga, asesinatos, ambición y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento.