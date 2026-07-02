Descubre los mejores programas LGTBIQ+ de atresplayer, desde Drag Race España hasta Reinas al rescate y Sí lo digo, para celebrar el Orgullo.

Con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+, atresplayer reúne algunos de los formatos que mejor han contribuido a visibilizar la diversidad y a acercar las historias del colectivo al gran público. Ya hemos vistos series que fomentan una gran diversidad y "Sirven Orgullo" y ahora repasamos algunos de los formatos LGTBIQ+ con más éxito que se pueden ver en la plataforma como el fenómeno internacional de Drag Race España hasta la espontaneidad de Sí lo digo o los emotivos viajes de Reinas al rescate, atresplayer apuesta por contenidos que combinan entretenimiento, representación y reivindicación.

Drag Race España, el fenómeno que ha revolucionado el universo drag

Hablar de contenidos LGTBIQ+ en atresplayer es hablar de Drag Race España, uno de los grandes éxitos de la plataforma y uno de los formatos más reconocidos de la franquicia a nivel internacional.

Tras cinco temporadas, el talent show ha batido récords con su última edición, logrando el mejor estreno de la historia de la versión española, el especial Meet the Queens más visto hasta la fecha y la temporada mejor valorada por los espectadores.

Más allá de las cifras, Drag Race España se ha consolidado como un auténtico escaparate para el arte drag, impulsando la carrera de decenas de artistas y convirtiéndose en un referente de diversidad, creatividad y libertad de expresión.

La comunidad que se ha creado alrededor del programa demuestra que es mucho más que un concurso: es un fenómeno cultural con una comunidad de fans cada vez mayor. Presentado por Supremme de Luxe, el formato cuenta con Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como jurado.

El programa trata de encontrar a la mejor superestrella drag cada temporada y para ello las concursantes se enfrentan a diferentes pruebas eliminatorias hasta la coronación de la ganadora.

Sí lo digo, el aftershow donde las reinas hablan sin filtros

Los fans de Drag Race España también tienen una cita imprescindible con Sí lo digo, el programa que acompaña cada temporada comentando todo lo que ocurre en la competición.

Con Samantha Ballentines al frente, varias reinas de ediciones anteriores reaccionan a los momentos más comentados de cada episodio con humor, improvisación y mucha sinceridad. El resultado es un espacio desenfadado en el que no faltan las risas, las opiniones sin filtros y los mejores análisis de cada gala.

Reinas al rescate, historias reales que visibilizan el colectivo

Entre las producciones originales de atresplayer destaca Reinas al rescate, un formato que combina entretenimiento y emoción para dar voz a personas del colectivo LGTBIQ+ que viven fuera de las grandes ciudades.

A lo largo del programa, Pupi Poisson, Sharonne y Estrella Xtravaganza, bajo la guía de Supremme de Luxe, recorren diferentes localidades españolas para conocer historias personales y ayudar a quienes buscan transmitir un mensaje de inclusión, respeto y diversidad en sus comunidades.

Cada visita supone una oportunidad para acercar el arte drag a nuevos públicos y demostrar que, más allá del espectáculo, representa valores como la libertad de expresión, la igualdad, la integración y el amor propio.

atresplayer apuesta por la diversidad durante todo el año

atresplayer reafirma su compromiso con la representación del colectivo LGTBIQ+ a través de contenidos que entretienen, emocionan y contribuyen a normalizar la diversidad. Propuestas que se han convertido en referentes para los espectadores y que vuelven a cobrar protagonismo durante la semana del Orgullo, aunque su mensaje trasciende cualquier fecha del calendario. Si quieres ver todos los contenidos LGTBIQ+ que ofrece atresplayer no te pierdas la Colección: Sirviendo Orgullo.