Descubre las mejores series LGTBIQ+ de atresplayer. Desde Veneno y Mariliendre hasta Las noches de Tefía y Una novia por vacaciones, historias que celebran la diversidad.

Coincidiendo con la Semana del Orgullo, que se celebra en Madrid, atresplayer destaca algunas de las series que han contribuido a visibilizar y normalizar las historias del colectivo LGTBIQ+. Desde romances y comedias hasta dramas inspirados en hechos reales, estas producciones apuestan por personajes diversos, relatos inclusivos y una representación que conecta con distintas generaciones.

Si buscas series LGTBIQ+ para disfrutar durante el Orgullo o en cualquier momento del año, estas son algunas de las imprescindibles del catálogo de atresplayer.

Una novia por vacaciones: el romance que continúa el fenómeno vertical de Flooxer

Recién salida del horno y tras el éxito de Una novia por Navidad, llega a Flooxer Una novia por vacaciones, la segunda entrega del primer microdrama en formato vertical de la plataforma.

La historia sigue la relación entre Marina y Sofía, aunque Marina era la novia del hermano de Sofía, tras conocerse acaban enamoradas. Ahora, la pareja afronta un nuevo reto: Marina aún no se atreve a contarle a su familia que está enamorada de una mujer. Entre secretos, conflictos familiares, malentendidos y nuevas emociones, ambas deberán descubrir si su amor es capaz de superar cualquier obstáculo.

Mariliendre: la premiada comedia que celebra la amistad y la diversidad

Ganadora del Rockie Award a la Mejor Comedia de Habla No Inglesa en el Banff World Media Festival, Mariliendre se ha convertido en una de las grandes revelaciones de atresplayer.

La serie reivindica la figura de las conocidas "mariliendres", mujeres heterosexuales que mantienen estrechas amistades con hombres homosexuales. La historia sigue a María "Meri" Román, quien años atrás fue una de las grandes referentes de la noche gay madrileña. Tras la muerte de su padre, vuelve a reunirse con su grupo de amigos gays, un reencuentro que la llevará a cuestionarse su presente y a redescubrir quién es realmente.

Con una combinación de humor, música y emoción, Mariliendre ofrece un retrato fresco sobre la amistad, la identidad y el paso del tiempo.

Las noches de Tefía: la memoria de la represión franquista contra los homosexuales

Inspirada en hechos reales, Las noches de Tefía recupera uno de los episodios menos conocidos de la historia reciente de España.

La ficción se sitúa entre 1954 y 1966 en la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, donde el régimen franquista encarceló, entre otros, a hombres homosexuales bajo la Ley de Vagos y Maleantes.

Décadas después, Airam Betancor revive los 17 meses de sufrimiento que pasó en aquel campo mientras un documentalista investiga la historia silenciada de la colonia. La serie combina el drama histórico con la fantasía a través de El Tindaya, un imaginario music hall que representa la libertad y la esperanza de quienes fueron perseguidos por ser quienes eran.

La edad de la ira: un thriller sobre identidad, adolescencia y aceptación

Basada en la exitosa novela de Nando López, La edad de la ira comienza con el asesinato de un hombre presuntamente a manos de su hijo Marcos, un adolescente aparentemente ejemplar.

A medida que avanza la investigación, la serie explora las presiones sociales, los conflictos familiares, el acoso escolar y las dudas sobre la identidad sexual que afectan a muchos jóvenes.

Más allá del misterio, la ficción ofrece una reflexión sobre la adolescencia, la diversidad y las consecuencias de vivir en un entorno donde todavía persisten los prejuicios.

Veneno: la serie que cambió la representación trans en la televisión

Veneno es una de las producciones más aclamadas de atresplayer y un referente de la ficción española.

La serie reconstruye la vida de Cristina Ortiz Rodríguez, conocida como La Veneno, una de las mujeres trans más influyentes de la televisión española y un símbolo para el colectivo LGTBIQ+.

A través de la relación entre Cristina y Valeria, una joven estudiante de Periodismo que decide escribir su biografía, la ficción recorre dos historias marcadas por la búsqueda de la identidad, la discriminación y la lucha por ser una misma.

Con una narración emotiva y una cuidada producción, Veneno se consolidó como un fenómeno internacional y un antes y un después en la representación de las personas trans en la ficción.

Un catálogo que apuesta por la diversidad

atresplayer reafirma su compromiso con historias que representan la diversidad a través de formatos que contribuyen a visibilizar realidades, recuperar la memoria histórica y fomentar conversaciones sobre identidad, igualdad y respeto, convirtiéndose en opciones imprescindibles para celebrar el Orgullo durante todo el año. Puedes consular los mejores contenidos LGTBIQ+ que ofrece atresplayer a través de la Colección: Sirviendo Orgullo.