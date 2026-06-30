Descubre quién es quién en Una familia complicada. Conoce a los protagonistas, sus personajes y los secretos que desatan la pelea por la herencia. Ya tienes disponible todos los capítulos en atresplayer.

Una familia complicada es una comedia dramática que sigue la historia de los Navarro, una de las familias más poderosas y adineradas del país. Todo cambia tras la muerte del patriarca, don Alberto Navarro (Marco Treviño), un acontecimiento que desata una feroz disputa por la herencia y pone al descubierto los secretos, traiciones e infidelidades que durante años han permanecido ocultos.

Al frente de la familia queda doña Telma (Adriana Barraza), quien además de enfrentar la responsabilidad de administrar la fortuna familiar comienza a experimentar los primeros síntomas del Alzheimer. Mientras intenta mantener unidos a sus cinco hijos, la enfermedad transforma por completo la dinámica familiar y convierte la sucesión en una batalla llena de conflictos, humor y momentos emotivos. Te contamos como son los personajes principales de esta complicada familia.

Adriana Barraza es Telma Orozco de Navarro

Adriana Barraza interpreta a doña Telma, es el eje central por el que gira toda la trama, es la matriarca de la familia Navarro. Es una mujer fuerte, protectora y acostumbrada a controlar cada aspecto de la vida de sus hijos. Sin embargo, el avance del Alzheimer pone a prueba su fortaleza y amenaza con revelar los secretos que durante años hizo todo lo posible por mantener ocultos.

Adriana Barraza es Telma Orozco de Navarro | Atresmedia

Telma en uno de los personajes más complejos de la historia y al final es la encargada de equilibar sin querer el drama con los momentos de comedia.

Marcus Ornellas es Arsenio Navarro

Marcus Ornellas da vida al hijo mayor de la familia Navarro. Aunque es un hombre de buen corazón, enfrenta serios problemas de adicción, especialmente con el juego, situación que complica su vida personal y financiera.

Marcus Ornellas es Arsenio Navarro | Atresmedia

Su mayor deseo es obtener el reconocimiento que considera merecer como el primogénito de la familia, lo que lo lleva a enfrentarse constantemente con sus hermanos durante la disputa por la herencia.

Marisol del Olmo es Lucrecia Navarro

Marisol del Olmo interpreta a Lucrecia Navarro, una mujer de carácter fuerte, dominante y protectora. Tras sufrir una profunda traición por parte de su esposo y de su propia hermana, Layla, desarrolla una personalidad aún más rígida y desconfiada.

Marisol del Olmo es Lucrecia Navarro | Atresmedia

Lucrecia está marcada por un pasado lleno de frustraciones y secretos que la llevan a tomar decisiones extremas para proteger a su familia y defender el legado de los Navarro.

Oka Giner es Layla Navarro

Oka Giner interpreta a Layla Navarro, uno de los personajes que más tensiones provoca dentro de la familia. Su historia está estrechamente ligada a viejos conflictos familiares y a decisiones que afectan la relación entre los hermanos, convirtiéndola en una pieza clave dentro de la trama. Sobre todos tras traicionar a su hermana con su marido.

Oka Giner es Layla Navarro | Atresmedia

Eduardo Maruri es Pepe Navarro

Eduardo Maruri da vida a Pepe Navarro, el integrante más irreverente y desenfadado de la familia. Su personalidad divertida, espontánea y algo excéntrica aporta varios de los momentos más ligeros de la serie.

Eduardo Maruri es Pepe Navarro | Atresmedia

Además de su particular sentido del humor, destaca sobre todo en el primer capítulo por su inconfundible pelo teñido de rosa, que refleja su espíritu libre dentro de una familia marcada por las apariencias.

Mayra Batalla es Telmita Navarro

Mayra Batalla interpreta a Telmita Navarro, uno de los personajes más profundos y sensibles de Una familia complicada.

A diferencia de sus hermanos, Telmita es hija biológica de don Alberto y de una joven indígena de la Huasteca que falleció durante el parto. Al no ser hija de doña Telma, su sola presencia molesta enormemente a la matriarca, lo que ha marcado profundamente su identidad.

Mayra Batalla es Telmita Navarro | Atresmedia

Su historia refleja la lucha por encontrar un lugar dentro de una familia conservadora que nunca terminó de aceptarla, mientras enfrenta el deseo de pertenecer a un mundo que constantemente la rechaza.

Marco Treviño es Alberto Navarro

Aunque Alberto Navarro fallece al inicio de la historia, el personaje interpretado por Marco Treviño continúa siendo fundamental para el desarrollo de la serie.

Marco Treviño es Alberto Navarro | Atresmedia

Su muerte desencadena la lucha por la herencia, pero su presencia permanece a través de los recuerdos y de las apariciones que acompañan a doña Telma en los momentos más difíciles, convirtiéndose en su guía y principal apoyo emocional mientras enfrenta el avance del Alzheimer y los problemas con sus hijos.

Ya puedes ver el primer capítulo gratis en abierto a través de atresplayer y el resto a través del PLAN ViX. ¡No te la puedes perder!